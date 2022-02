Questa non è più la tua carne, la mostra del premio d’arte Prisma Art Prize

Il 10 febbraio a Roma, alle ore 18, nello spazio dell’Atelier Montez, inaugurerà la prima mostra del premio d’arte Prisma Art Prize: “Questa non è più la tua carne", la collettiva curata da Marco Crispano, con i lavori di Giuliano Sacchero, Corey Jordan, Marianna Iozzino, Hendrik Jaich.



La carne è il mezzo tramite il cui percepiamo noi stessi all’interno del mondo sensibile e il mondo sensibile stesso. La nostra presenza nello spazio e nel tempo è strettamente legata alla carne, così come la percezione che abbiamo di noi stessi e della nostra immagine.

Saranno esposte 18 opere dei quattro artisti di piccolo, medio e grande formato, realizzate in tecniche pittoriche differenti su vari supporti, fra cui tela, cartone e tavole in legno.

La mostra sarà installata nella strabiliante cornice BePart, la più grande collettiva mai realizzata al mondo, attualmente in esposizione presso l’Atelier Montez e che vede esposte più di 45000 opere di piccolo formato, realizzate da 1500 artisti provenienti da tutto il mondo, fra cui artisti partecipanti al Prisma Art Prize.

La mostra inaugurerà Giovedì 10 Febbraio 2022 alle ore 18.00. Da il benvenuto Gio Montez. Presenta la mostra il curatore Marco Crispano.



Durante la inaugurazione sarà presentata la innovativa piattaforma web ArtCoefficient.com a cura del main sponsor ARTup srl; grazie a questa innovativa piattaforma web saranno effettuate le quotazioni delle opere d’arte in esposizione e agli artisti vincitori del premio sarà consegnato il certificato ufficiale del loro “Coefficiente d’Arte” firmato dall’intelligenza artificiale BART - il primo digital art advisor del mondo.

Le opere in esposizione potranno essere acquistate in loco o tramite l’Art Shop di Atelier Montez al sito https://montez.it/art-shop/



Tutte le informazioni sulla mostra

Titolo: Questa non è più la tua carne / Prisma Art Prize



Apertura: 10/02/2022



Conclusione: 03/03/2022



Organizzazione: Prisma Art Prize



Curatore: Marco Crispano



Luogo: Roma, Atelier Montez



Indirizzo: Via di Pietralata, 147/A-B - 00158 Roma



Inaugurazione: Giovedì 10 Febbraio 2022 alle ore 18.00.



Orari: la mostra sarà visibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00, fino al 3 Marzo 2022.



Sito web per approfondire: https://montez.it/