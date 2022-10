"Questa laurea prende solo polvere": al Teatro di Documenti di Testaccio una commedia per sorridere sulla precarietà del presente. Dal 27 al 30 ottobre sbarca a Roma la pièce in due atti della compagnia Caracas di Napoli, diretta e musicata da Chartier. Nel piccolo "teatro gioiello" di via Zabaglia la storia tra sogno e realtà del laureato-precario Amedeo, che guarda con ironia al futuro sulle note dei classici della tradizione napoletana.



Dove trovare le risposte alle domande e alla complessità del presente quando, come Amedeo, si è un laureato – ormai non più giovanissimo - che arranca in lavoretti di fortuna con la mano del suo amico di sempre Marcello? La precarietà e le sfide del nostro mondo contemporaneo sono al centro di "Questa laurea prende solo polvere", commedia in due atti prodotta dalla compagnia stabile teatrale dell'associazione Caracas di Napoli e diretta da Armando Chartier, che andrà in scena dal 27 al 30 ottobre 2022 al suggestivo Teatro di Documenti, nel cuore di Testaccio a Roma.



Il testo, scritto dagli attori Amedeo Ambrosino e Marcello Cozzolino, vede il protagonista Amedeo dormire beatamente su un precario letto quando - tra sogno e realtà – si ritroverà ad affrontare con ironia e con l’aiuto di una serie di personaggi incredibili (come quello interpretato dalla giovane performer Francesca Fiore) le paure più profonde e l’incertezza del futuro, cercando una risposta alle sue domande più intime. Nella seconda parte, il regista e musicista Armando Chartier concluderà lo spettacolo cantando alcuni brani classici della tradizione napoletana.



Il progetto è sostenuto da Save NGR e Metrotermica. Lo spettacolo si terrà giovedì, venerdì e sabato alle ore 20.45, la domenica alle 17.30, al Teatro di Documenti (via Nicola Zabaglia 42, Roma). Per info e prenotazioni: 3288491662 - macosart@gmail.com. Prima dello spettacolo sarà offerto un buffet.