Questa è casa mia, spettacolo a 15 anni dal terremoto dell'Aquila

A quindici anni dal terremoto dell’Aquila che ha cambiato per sempre la storia del capoluogo abruzzese, nell’ambito della rassegna di musica e teatro "In tutti i sensi", Palazzo Merulana presenta “Questa è casa mia”, uno spettacolo di e con Alessandro Blasioli, in programma sabato 6 aprile alle 20.

In un’altalena di emozioni e contraddizioni l’autore racconta il viaggio senza fine dei protagonisti nell’Abruzzo ferito dal sisma del 2009. Fra personaggi grotteschi e fatti realmente accaduti, la storia culmina in un epilogo graffiante e attuale, che avvicina il pubblico alla realta? della città abruzzese e di tutti quei paesi che riversano nelle medesime condizioni.

Rabbia, energia, timore e fierezza sono gli elementi che insieme hanno tenuto in vita gli aquilani sopravvissuti al terremoto, persone che insistono ancora con le stesse domande di allora, per cercare di non sbagliare più, perché i terremoti non possono essere previsti, ma il crollo di strutture pubbliche non a norma e le infiltrazioni mafiose sì. Nel giorno della ricorrenza, ma per ricordarlo sempre.

“Ho iniziato a scrivere questo spettacolo nel 2014 quando ho scoperto che, a eccezion fatta degli abruzzesi, molte persone ignorassero la situazione del post sisma aquilano. Ho deciso, quindi, di parlare non della tragedia in se?, ma di quello che si poteva e si doveva evitare nel dopo sisma con estrema ironia, cercando il poetico e il divertente anche laddove sembra non ci sia” fa sapere Alessandro Blasioli.

La prima edizione di "IN TUTTI I SENSI. Teatro e musica a Palazzo Merulana" porta il teatro e la musica in un museo per vivere un'esperienza immersiva e scoprire non solo la bellezza che abbiamo intorno, ma anche noi stessi. La rassegna con la direzione artistica di Eleonora Di Fortunato è in programma fino al 26 aprile 2024 nel museo sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, gestito e valorizzato da Coopculture. Il progetto nasce dalla convinzione che il museo non sia solo una fredda sequenza di opere, da ammirare attraversando una sala dopo l'altra e da dimenticare una volta usciti. È piuttosto un luogo in cui diverse espressioni di pensiero, diverse sensibilità e diverse culture dialogano tra di loro. La rassegna, quindi, parte da Palazzo Merulana ma amplia il dialogo ad altre forme espressive, come il teatro e la musica, offrendo alle persone, i visitatori del museo e gli spettatori degli spettacoli in programma, la possibilità inattesa di associare le due esperienze, invitandole a comprendere e ad apprezzare la complessità del reale che è poi il fine dell’arte.