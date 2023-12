Mario Donatone & Bluesman Latino: Quello strano Natale col corteo popolare al teatro Anfitrione

Dal 25 al 26 dicembre andrà in scena presso il teatro Anfitrione ‘Quello strano Natale col corteo popolare’, un concerto-racconto di Mario Donatone con la band Bluesman Latino e la partecipazione dei cori World Spirit Orchestra e i Joyful Noise. Uno spettacolo assurdo, esplosivo, poetico, onirico, poliritmico che si muove tra blues, soul, rock, folk, jazz e funky in un triplo appuntamento con una doppia replica il 26. Sarà una trascinante girandola di brani tra gospel classico, passando per Duke Ellington, Ennio Morricone, Ray Charles, B.B. King e persino un'antica canzone del primo Venditti. Brani che conferiscono ritmo e atmosfera a questo insolito concerto-racconto di Natale.

Il sound esplosivo della band Bluesman Latino con Mario Donatone, Gio' Bosco, Isabella Del Principe, Angelo Cascarano, Roberto Ferrante, Fabio Penna e i cori World Spirit Orchestra e Joyful Noise, col loro magico tocco vocale-orchestrale, sono gli ingredienti musicali di questa strana storia natalizia in cui qualcuno sogna, al posto del presepe o dell'albero di Natale, un grande corteo popolare che attraversa la città di Roma. Prenotatevi per lo Un Natale diverso dagli altri! Perché? Lo scoprirete solo venendo....

Bluesman Latino è il nuovo progetto musicale di Mario Donatone, pianista, cantante, autore, appassionato cultore della musica afroamericana, gospel, blues, soul e funk. Un progetto musicale unico che combina il blues e il soul con sonorità mediterranee e latine, integrandole in un sound affascinante e cosmopolita. Il leader Mario Donatone, è un pianista e cantante tra i più apprezzati in Italia nell'ambito blues e soul. Ispirato da artisti come Ray Charles e Dr. John, Mario è un musicista eclettico con alle spalle una lunga carriera sia come accompagnatore di solisti e gruppi neroamericani di blues e gospel, sia come solista egli stesso. Con lui una band vocale e strumentale, influenzata da gruppi come Neville Brothers, Steely Dan, Doobie Brothers.

Quello strano Natale col corteo popolare

25 al 26 dicembre 2023

Orario concerti

Lunedì 25 dicembre – ore 21:00

Martedì 26 dicembre – ore 18:00

Martedì 26 dicembre – ore 21:00

Biglietti 20 euro

Ridotto per ragazzi (da 6 a 14 anni) 15 euro



Teatro Anfitrione

Via di S. Saba, 24, 00153 Roma RM

Info e prenotazioni 320 4112176 (tramite WhatsApp)



Line-up

Mario Donatone, piano e voce

Isabella del Principe e Gio’ Bosco, voce

Angelo Cascarano, chitarra elettrica

Fabio Penna, basso elettrico

Roberto Ferrante, batteria