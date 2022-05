"Quel che passa il convento. Una star in incognito", il musical

La compagnia teatrale “Chi è di scena” - insieme all’associazione culturale Skenè e all’Accademia WhyNot - presenta il musical “Quel che passa il convento. Una star in incongnito” che andrà in scena presso il teatro Santa Francesca Romana dal 5 all’8 e dal 12 al 15 maggio.

Con la regia di Mario Misuraca e la produzione di Giuseppe Curto, lo spettacolo narra fra canti e danze la storia di una cantante (Alessandra Fineo) coinvolta suo malgrado in un omicidio come testimone oculare.

Per proteggerla la polizia la nasconde in un convento. In questo luogo così lontano dalla sua esperienza di vita la protagonista incrocia un coro di suore che con il suo aiuto e la sua passione verrà profondamente trasformato fino a raggiungere un grande successo.

Le repliche dello spettacolo saranno alle 21.00 dal giovedì al sabato e alle 17.30 la domenica. Per info e prenotazioni rivolgersi a teatrosfr@gmail.com oppure chiamando il 3519455729. E’ possibile prenotare anche online.