Queer Poetry Speaks Up!

Open mic di poesia performative a tema mascolinità tossica



Sabato 9 dicembre, ore 18.30

Location: bar.lina, Viale dello Scalo San Lorenzo 49, Roma

A condurre la serata Olympia del collettivo WOW – Incendi Spontanei





Durante l’open mic ogni partecipante avrà a disposizione fino a 5 minuti per poter condividere i propri versi. Si possono portare anche cover, quindi leggere pezzi di altr? con il loro consenso. Non sarà un poetry slam, quindi nessun divieto: oggetti, trucco e costumi sono incoraggiati per poter garantire la massima libertà di espressione.