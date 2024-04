Queer Poetry Speaks Up! - Open mic di poesia performative a tema Fem

Queer Poetry Speaks Up! Open mic di poesia orale a tema FEM nell’ambito della rassegna di mostre nello spazio espositivo bar.lina (San Lorenzo)



QUANDO: domenica 28 aprile, ore 21

DOVE: bar.lina (Viale dello Scalo San Lorenzo 49, Roma)

Ingresso UP TO YOU!



COSA: La Queer Poetry torna a San Lorenzo con un microfono aperto per poesie, monologhi e tutto quello che vi viene in mente, per condividere i propri testi in uno spazio safe in cui parlare ad alta voce.

A condurre la serata Olympia del collettivo WOW - Incendi Spontanei



Questo appuntamento sarà A TEMA “FEM”.

Ma cosa si intende per FEM?

“Fem” è un termine che veniva usato all’interno del binomio femme-butch nella subcultura lesbica, in riferimento a delle identità associate a tratti e stereotipi femminili (mentre butch a stereotipi maschili).

Oggi parliamo piuttosto di Fem come REINTERPRETAZIONE CRITICA nei confronti della femminilità intesa dal senso comune e COSTRUZIONE della femminilità “intenzionale”, che va oltre l’estetica, per creare nuove narrazioni e autorappresentazioni e una riflessione in senso politico, non più limitante per come viene intesa nella cultura eteropatriarcale.



Durante l’open mic ogni partecipante avrà a disposizione 5 minuti per poter condividere i propri versi. Non sarà un poetry slam, quindi nessun divieto: oggetti, trucco e costumi sono incoraggiati per poter garantire la massima libertà di espressione.



INFO:



Instagram: @barlina.org_