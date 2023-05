Queer poetry speaks up! Open mic di poesia con Wow - incendi spontanei

Queer Poetry Speaks Up! è il primo open mic di queer poetry organizzato a Roma che si svolgerà da Bar.lina (viale dello Scalo San Lorenzo 49, Quartiere San Lorenzo, Roma) mercoledì 10 maggio dalle ore 19.30.

L’evento è un’iniziativa di Bar.lina (spazio indipendente di arte e letteratura LGBTQIA+ nato nel 2021) in collaborazione con l’associazione per la promozione della poesia performativa WOW - Incendi Spontanei e la poetessa e performer Olympia.



Da Bar.lina arriva la poesia performativa: una serata a tema con microfono aperto per poesie, monologhi e molto altro: uno spazio sicuro in cui parlare ad alta voce di quello che non sempre si riesce a dire, per condividere i propri versi e farli uscire dal quaderno e dalle note del telefono.



Durante l’open mic ogni partecipante avrà 5 minuti a testa per poter condividere i propri versi. A differenza dello spettacolo in forma di competizione poetica che è il poetry slam non saranno valide le regole che impediscono l’uso di oggetti, costumi e trucco di scena, che non saranno vietati ma incoraggiati, per poter garantire uno spazio di espressione al massimo della libertà.



A condurre la serata Olympia, la poetessa performer e attivista femminista intersezionale, parte del gruppo romano di artisti e artiste WOW - Incendi Spontanei che ha il suo studio da Ombrelloni Art Space (San Lorenzo, Roma).