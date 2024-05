Queer Poetry a San Lorenzo

Queer Poetry Speaks Up! - Open mic + Poetry Guest: Cat



venerdì 24 maggio, ore 19

bar.lina (Viale dello Scalo San Lorenzo 49, Roma)

A condurre la serata Olympia

L’evento sarà patrocinato dal San Lorenzo Pride



La Queer Poetry torna a San Lorenzo con un microfono aperto per poesie, monologhi e tutto quello che vi viene in mente, per condividere i propri testi in uno spazio safe in cui parlare ad alta voce.

UN ANNO DI POESIA DA BAR.LINA.

A maggio festeggiamo anche il compleanno della rassegna poetica Queer Poetry Speaks Up!



Poetry Guest: Cat

Cat sostiene di non potersi dire poeta ma scrive comunque, con il desiderio che le sue righe siano un testamento politico un po’ bagnaticcio.

Impara dall’Abruzzo il burraco e da Bologna il sesso, la poesia invece nessuno è riuscito ad insegnargliela ma lei si ostina e scrive comunque.

Ci porterà cose liquide, un po’ porno e un po’ romantiche e ci cercherà con lo sguardo e le mani.



Durante l’open mic ogni partecipante avrà a disposizione 5 minuti per poter condividere i propri versi. Non sarà un poetry slam, quindi nessun divieto: oggetti, trucco e costumi sono incoraggiati per poter garantire la massima libertà di espressione.