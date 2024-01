Queer Poetry Speaks Up! con Laura Partisani

Queer Poetry Speaks Up! - Open mic + poetry guest: Laura Partisani

Giovedì 25 gennaio, ore 20

bar.lina, Viale dello Scalo San Lorenzo 49, Roma



A condurre la serata Olympia del collettivo WOW – Incendi Spontanei

Un microfono aperto nello spazio più queer di San Lorenzo, con poesie, monologhi e tutto quello che vi viene in mente, per creare uno spazio safe in cui si parli ad alta voce di quello che non sempre si riesce a dire.

Poetry Guest: Laura Partisani con una performance speciale. Laura dal 2021 è parte del collettivo riminese ViviDiversi con cui organizza eventi di poesia tra cui il primo torneo di Queer Poetry Slam in collaborazione con Arcigay Rimini a La Community 27. Si è laureata in Lettere all'Università di Bologna con una tesi sulla poesia performativa e il poetry slam.

Durante l’open mic ogni partecipante avrà a disposizione fino a 5 minuti per poter condividere i propri versi. Si possono portare anche cover, quindi leggere pezzi di altr? con il loro consenso. Non sarà un poetry slam, quindi nessun divieto: oggetti, trucco e costumi sono incoraggiati per poter garantire la massima libertà di espressione.

Info:

info@barlina.org

Instagram: @barlina.org_