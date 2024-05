Queer Poetry Cabaret @Malo Pigneto

Queer Poetry Cabaret - Poesia frocya e molto altro, tutto frullato insieme



Venerdì 31 maggio presentiamo per la prima volta da Malo Glitter Bar il Queer Poetry Cabaret: un frullato di poesia e sperimentazione di nuovi linguaggi.

Per questo primo appuntamento tre coppie di performer saliranno sul palco per realizzare delle poesie a più voci in uno spettacolo mai visto prima.



Guests: Olympia & Celeste, Danna e Tommaso Virga, Dario De Angelis & Lucia Raffaella Mariani.

Opening: Gabriele Bonafoni



Apertura porte h.18.00

L’evento inizia dalle 21.00

Ingresso con donazione minima 5€ a persona

Prenotazione obbligatoria: i posti saranno assegnati in ordine di arrivo.



E non dimenticare di gustare i nostri cocktail e stuzzichini preparati con amore e passione, perfetti per una serata in compagnia.



Malo Glitter Bar

Il Cocktail Bar Con Qualcosa In Più.

Via Fanfulla da Lodi 3, Pigneto



INFO:



Instagram: @maloglitterbar - @olympia.poetry | Facebook: Malo Glitter Bar