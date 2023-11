Queer Pandemia. Genesi di una metamorfosi

Parentesi inaugura il 1 dicembre 2023 con la mostra temporanea Queer Pandèmia. Genesi di una metamorfosi. Il racconto delle metamorfosi queer arriva a Roma e dopo essere stata esposta a Milano, trasla e trova posto nella sede di TWM Factory. La mostra accoglie artist3 del territorio romano, personalità nazionali e internazionali.



Si apre una Parentesi espositiva nel centro culturale di Roma Smistamento, attivo da un anno in via Arimondi 3. Un nuovo spazio di azione culturale che offre opportunità di espressione e condivisione per giovani artist3, intessendo un dialogo con la comunità e il territorio. Una funzione esponenziale, pronta ad ospitare un insieme di diversi linguaggi, aperta a collaborazione e sperimentazione.



QUEER PANDÈMIA: genesi di una metamorfosi è un racconto di corpi, materie in-organiche e fioriture di vario genere. Attraverso fotografie, installazioni e opere plastiche, l'esposizione si propone di riscoprire il significato di “differente” in quanto valore e non scarto, attraverso le dinamiche di trasformazione e ricircolo, per generare uno spazio di germinazione identitaria fluido e mutabile. La mostra è un proliferare di opere che sfumano i confini tra umano e non umano tentando di abbattere i sistemi oppressivi che circolano nella società. La mostra è un luogo di germinazione e moltiplicazione con l’obiettivo di offrire un’occasione di riflessione.



Per l’occasione, sarà realizzata un’installazione site specific: Orifizi, dell’artista Ilare, invita ad un’interazione sviluppando connessioni con le tematiche della mostra.



Il Direttivo dell’Associazione Culturale TWM Factory ha dichiarato: « Dopo l’esperienza a Base Milano nel giugno 2023, abbiamo sentito l’esigenza di diffondere l’arte queer anche nella nostra città; ma continuando a ricevere esiti negativi dalle istituzioni, è nata l’idea di aprire il nostro spazio espositivo: Roma ha una nuova casa per i linguaggi contemporanei » .



Sarà presente un book display, nato dalla partnership con libreria Leporello, dedicato all’esposizione di una selezione di libri di fotografia e creatività contemporanea consultabili gratuitamente. Tra questi anche il libro Queer Pandèmia, edito da TLON, dedicato alla ricerca e agli artisti partecipanti al progetto. In relazione all'esposizione di materiale editoriale nella zona bookdisplay della mostra, saranno esposte le opere di: Alessandro Burelli, Andrea Casanova, Arianna Martucci, Chiara Bruni, Francesco Esposito, Gianluca Sturmann.