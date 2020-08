Queen Tribute Band in concerto al Confusione Fest

Giovedì 6 agosto 2020 sul palco del Confusione Fest, rassegna organizzata da Let It Beer e L'Asino che Vola, andrà in scena la Queen Tribute Band. Questa formazione, attiva sulla piazza da diverso tempo, sarà alle prese con un tributo alla celebre band inglese proponendo molti dei brani più famosi del loro repertorio.



In circa 20 anni di attività, anche con il precedente nome Innuendo, i Queen Tribute possono vantare un’invidiabile serie di concerti tenuti in tutto il mondo (Italia, Messico, Isole Cayman, Olanda, Belgio, Austria, quest’ultima grazie direttamente a Roger Taylor (batterista dei veri Queen). L’attuale line-up del gruppo vede l’ingresso di un nuovo eccellente vocalist in aggiunta ai musicisti che da sempre ne hanno garantito l’elevato valore qualitativo.



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

INGRESSO GRATUITO



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting



Line-up

JORDAN TREY – voce

EUGENIO VALENTE – tastiere, voce

GIANTONY DI CAPRIO - chitarra

NICOLA VALENTE - basso

GIOVANNI GREGORI - batteria