Queen of the stone age a Roma Summer Fest 2024

Il Roma Summer Fest annuncia l'arrivo dei Queen of the stone age nella prossima edizione della grande manifestazione musicale romana.

I Queen of the stone age sono pronti a portare sul palco del Roma Summer Fest 2024 i brani che hanno scritto le migliori pagine del rock degli ultimi vent’anni e quelli dell’ultimo disco “In Times New Roman…” uscito lo scorso giugno, tra ritornelli ipnotici e groove fuori dal comune, punteggiati da sfumature di turbolenza psichica che daranno vita ad un live impetuoso.

Appuntamento giovedì 4 luglio 2024 nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Biglietti disponibili tramite prevendita My Live Nation dalle ore 11 di da sabato 27 gennaio. Vendita generale dalle ore 11 di lunedì 29 gennaio.