Queen at the opera, lo spettacolo rock-sinfonico a Roma

Riparte la tournée di uno dei più grandi spettacoli della nostra epoca. Attesissimo dal pubblico, già sold out in molte tappe, con delle vere star sul palcoscenico e un’orchestra senza precedenti, arriva a Roma Queen at the Opera.

Sarà l'Auditorium Conciliazione ad ospitare l’unico e originale spettacolo interamente basato sulle musiche della straordinaria band britannica, in una inedita e coinvolgente veste rock sinfonica. Oltre 40 straordinari performer danno vita a un concerto emozionante, impreziosito da un suggestivo visual show, sulle note indimenticabili dei brani che hanno fatto la storia della musica internazionale, riarrangiati per l’occasione.

Le voci di interpreti talentuosi, già noti al pubblico di grandi musical come Notre Dame de Paris, Romeo e Giulietta, Priscilla la Regina del deserto, Hair, si confrontano con i più grandi capolavori di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor, tra cui We are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show must go on, Radio Ga Ga, A Kind of Magic.

Una musica senza tempo che rivive in versione live grazie alla trascinante ed elegante fusione sonora tra l’orchestra sinfonica di venti elementi, diretta dal Maestro Pietro Gallo, e la travolgente energia della rock band.

Foto: pagina Facebook Queen at the opera