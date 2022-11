Que Serà, lo spettacolo al Teatro Manzoni

Paolo Triestino, Edy Angelillo ed Emanuele Barresi saranno protagonisti al Teatro Manzoni di Roma di Que Serà, uno straordinario racconto di amicizia e di vita scritto da Roberta Skerl, per la regia di Paolo Triestino, in scena da giovedì 10 a domenica 27 novembre.

Que Serà affronta con ironia, poesia e leggerezza temi scomodi, ma di grandissima attualità. Al centro della storia tre amici, da sempre e per sempre. Un tempo giovani compagni di scuola, oggi adulti immersi ciascuno nelle relative esistenze tanto diverse tra loro, ma che non si sono mai allontanati.

Una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, un giardino ad accogliere le parole, le risate e i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni, durante uno dei loro consueti incontri. Improvvisamente tutto cambia perché qualcosa di molto imprevisto accade. Una notizia tanto inattesa quanto scioccante li travolge e mette a dura prova il loro rapporto. Ma è attraverso questa difficoltà che il testo celebra il valore inestimabile dell’amicizia, di quegli affetti che sono “famiglia”, anche se non si è nati sotto lo stesso tetto.

“Que serà - commenta Paolo Triestino - è davvero un potente inno all’amicizia. Ci si emoziona e ci si riconosce, si ride e ci si commuove, perché, esattamente come accade nella vita, tutto non è mai solo bianco o nero. E ti viene da invidiare i tre personaggi, perché l’amicizia così è un regalo, non è affatto scontato che nella vita succeda di incontrare un legame profondo e indissolubile come quello che unisce i tre protagonisti”.