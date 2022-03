Quattrozampeinfiera, la "due giorni pet friendly" a Roma

Chi ha un amico a quattro zampe può preparare la valigia e godersi un bel weekend a Roma, il 5 e 6 marzo. Alla Fiera di Roma, infatti, torna Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia.

Divertirsi con i propri amici a quattro zampe in piscina con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e confrontarsi con esperti di settore per ottenere suggerimenti utili alla gestione dei propri cani o gatti. Vedere e toccare con mano tutte le ultime novità del settore pet, un mercato in continua evoluzione ed espansione che sembra non conoscere crisi.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, approcciare numerosissime attività sportive, dai giochi di attivazione mentale alle sfilate col proprio cane per trascorrere due giornate di puro divertimento. Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione.

I visitatori potranno inoltre vivere “Un giorno da Eroi” nelle aree targate Trainer, mettere alla prova l’olfatto del proprio cane nell’area macerie o le abilità natatorie nella piscina indoor allestita per l’occasione un momento che vuole in realtà raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso.

L’ingresso è gratuito per i bambini 0-10 anni non compiuti,?cani?e gatti. È obbligatorio presentarsi con mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Per partecipare, i visitatori dai 12 anni in su, dovranno mostrare il Green Pass o il tampone antigenico risultato negativo nelle ultime 48 ore.

Le attività in programma a Quattrozampeinfiera

BATTESIMO DELL’ACQUA by TRAINER– SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO

La Scuola Italiana Cani Salvataggio si occuperà dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

RICERCA PERSONE by TRAINER – PROTEZIONE CIVILE ROMA XV

All’interno della manifestazione si svolgerà la simulazione di ricerca persone. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si terranno dimostrazioni di tutte le associazioni italiane. Un’area che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani opera quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca delle persone per vivere Un giorno da Eroi.

DOG AGILITY by TRAINER – CENTRO CINOFILO CANE CAMPIONE

L'agility è una disciplina sportiva che richiede al cane e al conduttore di affrontare un percorso ad ostacoli nel minor tempo possibile e senza penalità. Una danza a sei zampe armoniosa e divertente, ma anche ricca di tecnica, abilità e comunicazione.

RALLY-O by TRAINER – CENTRI CINOFILI DOG SCHOOL ASD e LO STRECANE ASD

La Rally Obedience è uno sport per tutti che non si concentra sullo sforzo fisico ma sul divertimento e sulla comunicazione tra cane e conduttore. Il binomio deve affrontare un percorso formato da una serie di esercizi, con difficoltà diverse a seconda del livello, che vengono svolti in sequenza e in un determinato lasso di tempo. La comunicazione continua tra cane e padrone permette di rafforzare e migliorare il loro rapporto basandolo sulla fiducia, sulla cooperazione e collaborazione.

DETECTION GAMES – CENTRO CINOFILO CANE CAMPIONE

I detection games sono giochi di fiuto in cui il cane è chiamato a trovare diversi tipi di essenze. Andando ad allenare le sue naturali abilità di investigatore, possiamo divertirci e trarre benefici nel rapporto con il nostro cane utilizzando l’olfatto.

EMENUELE & CHICO

Emanuele ti propone una lezione nel suo stand con un approccio pratico-funzionale. La competenza e la preparazione che lo caratterizzano nascono da una profonda conoscenza della neuro scienza e dell’etologia, discipline alle quali ha dedicato anni di studio ed analisi, andando così a creare una metodologia lavorativa in perenne evoluzione e sviluppo che riesce a far apprendere con grande semplicità. Emanuele è in continua ricerca, volto ad amplificare sempre più la relazione logica-intuitiva e abbattere l’incomprensione tra uomo e cane.

CERCA DEL TARTUFO – CENTRO CINOFILO BOOM DOGS

Un’attività naturale e coinvolgente, scopri la natura attraverso il naso del tuo cane, lasciati guidare nei boschi incontaminati e diventa parte del magico mondo del tartufo!