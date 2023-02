Quattrozampeinfiera, la "due giorni pet friendly" a Roma

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Biglietto intero € 12 Scaricando lo sconto € 9 Biglietto on line € 8.5

Divertirsi con i propri amici a quattro zampe in piscina con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e persino diventare dei ‘piccoli veterinari’.

Chi ha un amico a quattro zampe, può organizzarsi godere finalmente un bel weekend a Roma, sabato 4 e domenica 5 marzo. Sarà la capitale ad ospitare Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia. Il tutto si svolgerà alla Fiera di Roma nel Pad 1.

I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, approcciare numerosissime attività sportive, dal Disc dog all’Hoopers, dal Treibbal ai giochi di attivazione mentale, dalle sfilate col proprio cane al tuffo in piscina…due giornate di puro divertimento.

Piccoli aspiranti veterinari

I più piccoli potranno diventare degli aspiranti veterinari. Quest’anno il cast di Kids Vet Academy, la famosa serie televisiva, prenderà parte a Quattrozampeinfiera proponendo giochi, test di abilità e divertenti lezioni teoriche/pratiche per tutti quei bambini che amano gli animali e che sognano da grandi di fare il veterinario.

Prevenzione, alimentazione, visite mediche, screening e fisioterapia, sono solo alcuni degli argomenti trattati nelle diverse puntate della serie TV che verranno raccontati con divertenti aneddoti, dai “piccoli veterinari” ai piccoli visitatori della fiera. Incontri e dimostrazioni, attività per bambini, giochi educativi in compagnia di tanti ospiti tra i quali, il famoso veterinario conosciuto su Instagram come il Dr Luca (Giansanti).

Spazio anche all’arte con Gigi Tarantola - conosciuto ai più con l'acronimo di GGT – che durante la manifestazione presenterà una serie di nuove opere dedicate al mondo di cani e gatti e al rapporto che rende noi umani completamente sottomessi all’amore che proviamo per loro. Saranno presenti opere uniche, originali e multipli serigrafati a mano.

Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione.

Cani Eroi Village

I visitatori potranno inoltre entrare nel “CANI EROI VILLAGE by NATURAL TRAINER”: uno spazio interamente dedicato a dimostrazioni di Agility, Attività olfattive, Detection Game e Rally Obedience per un divertimento assicurato. Tutte le attività e le prove pratiche di educazione di base sono rigorosamente seguite da esperti Istruttori Cinofili. Per mettere alla prova l’olfatto del proprio cane nell’area ricerca persone, o le sue abilità natatorie nella piscina indoor, ci si potrà interfacciare con tutti gli operatori della Protezione Civile che intervengono quotidianamente nelle diverse operazioni di salvataggio.

Le attività

INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

TV QUATTROZAMPEINFIERA LIVE

Torna la Tv di Quattrozampeinfiera, uno spazio LIVE/SOCIAL dedicato alle interviste dei visitatori, alle aziende, uno spazio destinato alle adozioni,…un salotto sempre in movimento, social e soprattutto LIVE!

QUATTRO ZAMPE - la Rivista

Nell'ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina nel mese di MAGGIO 2023.

#UNSELFIEXQZF

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato e domenica sul RedCarpet!

FACCE DA QUATTROZAMPEINFIERA

Nello stand Foto e Video di Flavio Properzio potete farvi immortalare con il vostro cane o gatto per partecipare al contest “Facce da Quattrozampeinfiera”. Gli scatti migliori saranno stampati, caricati sui social ed esposti nelle tappe successive.

SPORT PER TUTTI I TIPI DI CANI

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani e sotto la guida di esperti educatori cinofili in varie attività sportive come Dog Agility, Freestyle in acqua, Attivazione mentale, Treibbal, Hoopers, Splash Dog e tante altre!

IL SALONE DI BELLEZZA

In una fiera tanto completa non può certo mancare uno spazio dedicato alla cura del pet, grazie al Salone di Bellezza si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana.

CAT AGILITY by ERBAPIU’

Uno spazio interamente dedicato ai gatti dei visitatori che potranno cimentarsi in tunnel, salti, ostacoli e testare un percorso sensoriale per poi rilassarsi un’area allestita ad hoc per loro.

Le competizioni e le dog activities

QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by Farmina

Anche quest’anno, torna la richiestissima doppia esposizione cinofila amatoriale by Farmina, destinata a cani di razza con o senza pedigree.

DOGGY SHOW by Monge

A grande richiesta, torna in fiera anche la sfilata: un momento di celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane meticcio.

PER CHI CERCA UN CANE O GATTO

Chi è intenzionato ad inserire un nuovo cane o gatto nel proprio nucleo familiare verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci.

DOGS WORLD by Farmina

Saranno presenti allevatori di razze canine che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità. Tra le altre presenzieranno razze come il Jack russell, Labrador, Carlino, Bassotto, Golden retriever, Spitz, American bully, Border collie, etc.

FELIS WORLD by Monge

Saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità. Tra le altre presenzieranno razze come il Bengala, Maine Coon, Sacro di Birmania, Persiano, Toyger, British Long Hair, Siberiano, Sphynx, Certosino, etc.

LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera.

Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

VOLI AEREI DI CANI E GATTI IN TOTALE SICUREZZA

Presenzierà in fiera, World Pet and Animal Transport, che si occupa del trasporto degli animali da compagnia nella maniera più sicura, sana e nel rispetto del loro benessere.

L’amico a quattro zampe è un importante membro della famiglia e organizzare i suoi viaggi può essere molto complicato e stressante. Il team World Pet supporta i possessori di animali da compagnia durante tutte le fasi del loro viaggio applicando le regolamentazioni “IATA Live Animal Regulations” (LAR). E’ inoltre membro della “International Pet and Animal Transport Association” (IPATA), organizzazione no profit, che ha come scopo quello di garantire la sicurezza e il benessere degli animali durante il trasporto.