"Quattro", la commedia al Teatro 7 Off

Dal 20 al 28 gennaio andrà in scena al Teatro 7 Off di Via di Monte Senario a Roma “Quattro” di Adriano Bennicelli, regia di Michele La Ginestra con Ludovica Di Donato, Andrea Perrozzi, Ketty Roselli, Alessandro Salvatori.

Quattro è una commedia, dove si ride, avvincente, mai banale, dove a colpi di battute e di gag i quattro protagonisti si intrecciano in un vero e proprio “tetris” tra amore e amicizia tra Andrea e Ketty, conviventi, coppia moderna e dinamica e Alessandro e Ludovica, sposati, coppia tranquilla e tradizionale.

Il filo conduttore è uno solo: lui ama lei, che ama lui, che ama lei, che ama lui. Ovvero non un solo problema ma… Quattro.

I quattro sono amici da sempre, hanno condiviso la scuola, le serate intorno al pianoforte a cantare a squarciagola in allegria, la pizza e le birre del sabato… ma il problema è uno e uno solo, di non facile gestione e soluzione: Ludovica ama Andrea che ama Ketty che ama Ale che ama Ludovica.

Quattro storie, quattro protagonisti che si incontrano dopo 20 anni, quando sono coppie consolidate e collaudate, ma come si sa, al cor non si comanda…

Chi avrà la meglio tra amore e amicizia?

Giochi di sguardi, di parole, battute esilaranti che accompagnano lo spettatore per tutto lo spettacolo, dove l’ironia è la padrona incontrastata, accompagnati dalla musica e dalla regia capillare e tagliata ad hoc su ogni singolo personaggio del regista Michele La Ginestra, direttore artistico del Teatro 7 Off, regalano alla pièce teatrale un ritmo intenso e coinvolgente.

Lo spettacolo sarà in scena il prossimo 20, 21, 22 e 26, 27, 28 gennaio alle ore 21.00. La compagnia vi aspetta a braccia aperte, in un teatro regolarmente sanificato con generatore di ozono, per farvi godere una serata spensierata, in totale tranquillità e sicurezza, con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Per ulteriori info e per prenotare: Tel: 06.925.99.854