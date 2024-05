Quattro giorni a maggio - Sulle tracce di Gregory Corso

Dall'11 al 14 maggio, poeti provenienti dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Francia e dai Paesi Bassi intraprendono un viaggio "On The Road" da Roma (11 maggio) passando per Zurigo (12 maggio) e Parigi (13 maggio) fino a Rotterdam (14 maggio). Il loro obiettivo è commemorare le vittime del bombardamento di Rotterdam del 14 maggio 1940 e di numerosi altri bombardamenti in tutto il mondo nel passato, nel presente e nel futuro.

Al centro del festival c'è il poema di Gregory Corso, "Visione di Rotterdam", che il 14 maggio 2024 sarà recitato in 84 diverse strade lungo la Brandgrens a Rotterdam in 12 lingue.



Sulle Tracce di Gregory

Il festival a Roma inizierà alle 12 con una passeggiata letteraria dal Mausoleo di Cecilia Metella (Via Appia Antica 16), durante la quale i partecipanti scopriranno i luoghi che Corso amava visitare attraverso il documentario del 1989 "Gregory Corso Walk and Talk" di Dario Bellini. Dario Bellini guiderà personalmente la passeggiata e racconterà storie uniche lungo il percorso. La passeggiata terminerà a Campo de' Fiori, dove i partecipanti potranno godersi la ricca cucina italiana.



Apertura di Quattro giorni a maggio

Dalle 19, presso il caffè letterario della libreria Altroquando, si terrà una conferenza sulla vita di Gregory Corso in Italia e sarà proiettato il documentario "Gregory Corso Walk and Talk" di Dario Bellini. Alle 20:00, il festival sarà ufficialmente inaugurato con un discorso di Gregory Corso dall'universo. Successivamente, i poeti avranno abbondante opportunità di ballare, bere e presentare le proprie opere.