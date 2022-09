"Quasi amiche", lo spettacolo al Teatro Manzoni

Intero € 25,00; Ridotto € 22,00 (over 65)

Si alza il sipario al Teatro Manzoni di Roma che riparte con la prossima stagione teatrale, arricchita da una nuova immagine e molteplici offerte culturali.

A dare il via al nuovo ricco cartellone della Prosa saranno Paola Gassman e Mirella Mazzeranghi, giovedì 6 ottobre, con lo spettacolo Quasi Amiche, scritto e diretto da Marina Pizzi e prodotto dal Centro Teatrale Artigiano diretto da Pietro Longhi, in scena fino a domenica 23 ottobre. Sul palco anche Maria Cristina Gionta e Gabriele Granito. I costumi sono di Lucia Mariani.

Divertenti, inaspettate e commoventi, Olga e Maria sono due “quasi amiche”, due donne mature e sole che cercano di farsi compagnia in una complessa coabitazione che ormai va avanti da qualche anno. Le loro storie, i loro rapporti con le rispettive famiglie, i figli, i nipoti, le vicine di casa, entrano ed escono dalla commedia raccontandoci squarci di vita autentica e di gradevole quotidianità. Amori, gioie, dolori, tenerezze.

Allo spettatore - come diceva Eduardo - sembrerà di mettere l’occhio al buco della serratura. Tra risate ed emozioni in una trama che dal rosa si tinge di giallo, ognuna delle due “quasi amiche” ha il suo piccolo-grande segreto, e ognuna ha la sua insofferenza ad un futuro che sembra già scritto e ad un passato che non potrà più tornare.

Quasi amiche è una commedia sulla natura umana e sulla famiglia, oggi vacillante ed incerta più che mai. Una commedia piena di interrogativi più che di risposte, ma soprattutto una bella e divertente storia di “quasi amicizia” che ci insegna che nella vita spesso non tutto è come sembra e che non bisognerebbe mai trarre conclusioni affrettate.

A grande richiesta la programmazione del Teatro Manzoni di Roma proseguirà affiancando agli spettacoli teatrali una serie di eventi culturali già avviati nella precedente stagione. Ripartiranno così le iniziative Scrittori in Scena e Manzoni idee, dirette da Alessandro Vaccari, che hanno riscosso un grande successo lo scorso anno insieme a Manzoni Eventi con la serie teatrale Nascoste e Donne di carta. Completano l'offerta l'appuntamento con Manzoni da Favola, spettacoli per famiglie e Manzoni Danza.