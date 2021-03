Il quartiere Coppedè: visita guidata tra incanto e mistero

Roma ad hoc porterà a scoprire un luogo magico, un piccolo reame incantato nascosto nel caotico traffico di Roma. Questo piccolo gruppo di edifici, situato nel più vasto quartiere Trieste, è il frutto della fantasiosa mente dell’architetto fiorentino Gino Coppedè, che qui lavorò dal 1915 al 1927.



Attraversando un arcone, sotto il quale pende un pesante lampadario in ferro battuto, si giunge nel cuore del quartiere, piazza Mincio. È qui che l’eclettico stile Coppedè raggiunge la massima espressione: le splendide facciate del Palazzo del Ragno e del Villino delle Fate sono una perfetta fusione dei più disparati stili, dal Liberty all’Art Decò, dal Gotico medievale al barocco.



Osservando le ricche superfici dei fabbricati, all’occhio più esperto non potranno sfuggire strani simboli e riferimenti in un gioco continuo di richiami: entrare nel quartiere Coppedè non è semplicemente una meravigliosa esperienza artistica ma un vero e proprio percorso iniziatico massonico alla ricerca della luce, chiave per accedere alle verità nascoste.



Durata: 1 ora e 45 min circa.



