Qua e la acquarellando, la mostra

Il 10 febbraio 2024 la Galleria Il Leone inaugurerà la seconda edizione della mostra intitolata “Qua e là acquerellando”. Un evento organizzato dalla gallerista Claudia Bevilacqua e curato dalla storica, critica e curatrice d’arte Martina Giusti.



Si tratta di una manifestazione artistica e culturale dedicata alle velature sottili e sapienti dell’acquerello.

Una tecnica che richiede abilità, l’audacia di osare e l’arte dell’arricchire quelle composizioni che si compongono di tratto in tratto.

Attraverso questa mostra, ogni artista avrà modo di esporre le proprie opere d’arte mostrandoci non solo quella bellezza generale che deriva dalle iconografie più disparate ma spingono i nostri occhi e le nostre anime ad immergersi in una bellezza di circostanza che deriva dalle sottili quanto poetiche iconologie.



A partecipare saranno:



SERGIO ALESSANDRINI, SOFIA BECHERUCCI, FABIO BUFO, LUIGI BUONOMO, ALDO CAPARRUCCI, VALENTINO CAROTTI, CAROL CARPENTER, SILVIA CERIO, GIUSEPPE COLLALTI (in video-esposizione), SALVO MARIA FORTUNA, SANDRO GENTILINI, MARTINA GIUSTI, VALENTINA GOBBI, HALVEZ, DAVIDE LEOCATA, ANNA LOMBARDI, MARIA CARLA MANCINELLI, LAURA MASSARO, GIACOMO MINELLA, GABRIELA MORZILLI, BELLA INDI ORLANDO, ADRIANA PIGNATARO, DANIELA PRATA, PAULA RESCHINI MENGONI, FABIANA ROCCHI, JOSÈ SOMAVILLA, GABRIELLA STERZI, EMANUELA VERDINI, XITONG ZHANG



La mostra sarà visitabile dal 10 al 24 febbraio 2024 presso la Galleria Il Leone ubicata in via Aleardo Aleardi, 12.



Per maggiori informazioni consultare il sito web https://www.leone-arte.com/