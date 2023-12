"Punk upon a time release party" - Joanna - Disney rock band live

PUNK UPON A TIME… è il nuovo attesissimo album dei Joanna - Disney Rock Band e Venerdì 15 Dicembre ci sarà il Release Party al Defrag di Roma. 100% Disney Punk Rock.



Dopo un lungo tour in tutta la penisola nella prima parte del 2023, tra cui anche il live esplosivo con i Finley di quest’estate, esce finalmente il tanto atteso nuovo album “Punk Upon A Time”, full di quel disney punk rock rivelatosi spassoso e vincente.

L’album sarà disponibile in CD, musicassetta e sui vari digital stores e verrà presentato ufficialmente con un live release party Venerdì 15 Dicembre al Defrag, un rock party concerto 100% Disney Punk Rock.



JOANNA - DISNEY ROCK BAND

?Il Rock fatto come Disney comanda. Since 2012.?Band nata a Roma nel 2012 incentrata sulla Disney riarrangiata in chiave Rock, Punk & Pop punk: tutte le music vibes dei 90-00s (blink-182, Green Day, Sum 41 ecc) con le canzoni della nostra infanzia. Un vincente mashup tra il mood musicale di American Pie e i film Disney, rendendo il tutto very emotional.

I Joanna non vedono l’ora di suonarvele.