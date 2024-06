Punk in Park a Cinecittà World

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La West Coast arriva a Roma. Punk in Park è il primo evento interamente dedicato al punk rock in pieno stile californiano ed è in programma il 29 giugno a Cinecittà World.

Per tutti gli appassionati del genere musicale, l'appuntamento è nel Palastudio del parco divertimenti del Cinema e della Tv, che accoglierà le band storiche ed emergenti del panorama Punk italiano che si alterneranno no stop sul palco dalle 17 a mezzanotte e mezza Si continuerà a ballare fino alle ore 2 di notte con Loob, DJ ufficiale di Emo Night Milano.

Sarà inoltre allestita un’area dedicata al mondo dello skate dove si esibiranno atleti professionisti tra trick, salti e giravolte.

Sul palco dalle 17:00 le band:

- XDIEMONDX

- SHARKS IN YOUR MOUTH

- SUICIDE GVNG

- MILLEFIORI

- ?DECROW

- ?DEAF AUTUMN

- ?FEELBACKS

- ?ACHROME

- ?HOMETOWN HEROES

- ?KARMA

- ?XDEMØN

- ?CIVIC-50