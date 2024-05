Il punk hardcore dei Negative Approach a Roma

I Negative Approach sono considerati una delle curve più importanti del movimento hardcore punk americano dei primi anni Ottanta. Nati a Detroit e guidati dal minaccioso frontman John Brannon, i Negative Approach suonavano canzoni rabbiose e incandescenti che raramente superavano la durata di minuto.



Giovani, spavaldi e duri come chiodi, imbottigliavano l'ira dei giovani di periferia che stava appena iniziando a prendere forma in America. Dopo lo scioglimento della band, nel 1984, Brannon ha formato i Laughing Hyenas, gruppo sludge-noise, e successivamente gli Easy Action, per poi riformare la band originale con una nuova formazione nei primi anni 2000.



Gallery

Il tour europeo, iniziato a maggio 2024, li vedrà esibirsi in quattro città italiane: il 5 giugno sarà la volta della Capitale per un imperdibile live sul palco del RCCB Init.