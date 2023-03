2° Memorial Davide Volpe - Riunione di Pugilato

Il 16 aprile 2023, presso il Palareny di Roma, si terrà il II Memorial di pugilato “Davide Volpe”, gemello del Maestro Attilio Volpe, venuto a mancare all’età di 34 anni. L’obiettivo della manifestazione è quello di esaltare e promuovere tra i giovani i valori di lealtà, dedizione e impegno, gli stessi che Davide esprimeva nei suoi allenamenti, unendo entusiasmo e dedizione. L’evento, approvato dalla Federazione Pugilistica Italiana patrocinato dal CSEN comitato provinciale di Roma , vede la collaborazione tra l’Asd Boxe Attilio Volpe e Asd Ecole Combat di Marco Gilotti.

Il pugilato si caratterizza per essere uno sport impegnativo e faticoso, in cui si uniscono sinergicamente tattica, tecnica e concentrazione. Data la sua natura, esso può rappresentare un mezzo privilegiato per aiutare ragazzi e ragazze a crescere in modo sano e maturo, rifuggendo da abitudini e comportamenti che fin troppo spesso dilagano tra i giovani. Abuso di alcol, disturbi alimentari, episodi di bullismo e dipendenza da smartphone, sono ciò che rende i giovani di oggi sempre più lontani dal conoscere e riconoscere i veri valori della vita.

Impegno e dedizione diventano nel pugilato non solo parole chiave, ma vere e proprie attitudini, che si sviluppano allenamento dopo allenamento. Chi pratica il pugilato impara a perseguire e raggiungere i propri obiettivi, a rapportarsi con le difficoltà e trovare il modo corretto di affrontarle e superarle, nel rispetto del tempo individuale e personale.

L’Asd “Attilio Volpe Boxe” è coinvolta già da diversi anni nella promozione dell’educazione partecipativa attraverso il progetto scolastico nazionale “Boxando s’impara”, promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana, la scuola partecipa alla promozione dei valori del pugilato, creando un binomio imprescindibile tra la realtà scuola e la realtà tempo libero. Con una mission fortemente sociale, il proposito è quello di creare integrazione e inclusione, andando a lavorare sull’espressione delle proprie potenzialità e ridando vitalità al “senso di gruppo”, combattendo l’isolamento.

Il II Memorial Davide Volpe sarà una giornata in cui tanti promettenti giovani pugili del Lazio si incontreranno: una giornata significativa, che rappresenterà la piena espressione di tutti i valori che il pugilato può, deve e vuole trasmettere. Vi aspettiamo presso il Palareny in via Gennaro Pasquariello 27 a Roma alle ore 18:00.