Psicologi a Rock in Roma 2022

Psicologi, l’incontro artistico tra i “classe 2001” Drast e Lil Kaneki, arrivano all'Ippodromo delle Capannelle il prossimo 17 giugno, in occasione di Rock in Roma 2022.

Un sodalizio nato sul web e sfociato in musica quello di Psicologi. Drast (al secolo Marco De Cesaris), napoletano del centro storico e Kaneki (Alessio Akira Aresu) romano di San Lorenzo riescono a raccontare la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. Nei loro brani, flussi di coscienza in forma poprap, emerge la generazione “post millennials”, idealista e digitale, tra Mc Donald’s e Strada, Nike e centri sociali. Amori tra i banchi di una scuola non più in grado di rappresentarli.

Il programma completo di Rock in Roma 2022

– 10 giugno Noyz Narcos all’Ippodromo delle Capannelle

– 11 giugno Leon Faun, Mambolosco e Villabanks all’Ippodromo delle Capannelle

– 16 giugno Mecna e Coco all’Ippodromo delle Capannelle

– 17 giugno Psicologi all’Ippodromo delle Capannelle

– 18 giugno Gemitaiz all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 giugno Lazza all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 giugno Massive Attack alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica (ANNULLATO)

– 22 giugno Jinjer all’Ippodromo delle Capannelle (ANNULLATO)

– 23 giugno La Rappresentante di Lista + Rovere all’Ippodromo delle Capannelle

– 24 giugno Shiva, Paky e Rhove all’Ippodromo delle Capannelle

– 25 giugno Queen at the Opera all’Ippodromo delle Capannelle

– 26 giugno Gué all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 giugno Suicidal Tendencies all’Ippodromo delle Capannelle

– 28 giugno Cigarettes After Sex all’Ippodromo delle Capannelle

– 29 giugno Skunk Anansie alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 30 giugno Brunori Sas alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 30 giugno Willie Peyote all’Ippodromo delle Capannelle

– 1° luglio Ernia all’Ippodromo delle Capannelle

– 2 luglio Deep Purple alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 3 luglio MadMan all’Ippodromo delle Capannelle

– 5 luglio Madame all’Ippodromo delle Capannelle

– 6 luglio Ariete all’Ippodromo delle Capannelle

– 7 luglio God is an Astronaut all’Ippodromo delle Capannelle

– 8 luglio The Chemical Brothers all’Ippodromo delle Capannelle

– 9 luglio Maneskin al Circo Massimo (EVENTO SPECIALE)

– 10 luglio Rondodasosa + Baby Gang all’Ippodromo delle Capannelle

– 12 luglio Achille Lauro all’Ippodromo delle Capannelle

– 13 luglio Herbie Hancock alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 13 luglio Gianluca Grignani all’Ippodromo delle Capannelle

– 15 luglio Carl Brave all’Ippodromo delle Capannelle

– 16 luglio Anuel AA all’Ippodromo delle Capannelle

– 18 luglio Litfiba all’Ippodromo delle Capannelle

– 19 luglio Testament + Exodus + Death Angel + Heathen all’Ippodromo delle Capannelle

– 20 luglio Frah Quintale all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 luglio Ozuna all’Ippodromo delle Capannelle

– 22 luglio Gazzelle all’Ippodromo delle Capannelle

– 23 luglio Caparezza all’Ippodromo delle Capannelle

– 24 luglio Il Tre all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 e 28 luglio Blanco all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 luglio Patti Smith alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 29 luglio Naska e Simone Panetti all’Ippodromo delle Capannelle

– 30 luglio Rkomi all’Ippodromo delle Capannelle

– 11 settembre Paul Weller alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica