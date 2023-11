Protagonisti del tempo d'Arte alla Camera dei Deputati

Il 4 dicembre 2023, alle ore 15.00, presso la Camera dei Deputati, nell’Aula Tatarella, verrà presentato il terzo volume di “Protagonisti del Tempo d’Arte”, edito dalla Pav Edizioni e curato da Angiolina Marchese. L’opera rappresenta un vero e proprio unicum per l’arte italiana, perché offre una panoramica estremamente eterogenea delle espressioni artistiche: dalle arti visive e quelle letterarie e rappresenta un documento di assoluto pregio.

Durante l’evento interverranno:

per i saluti istituzionali l’Onorevole Aldo Mattia, a seguire Michele Laurino, Sindaco di Sant’Angelo delle Fratte; Michele Affidato, Orafo e Scultore; la presidentessa della Fondazione Carlo Rambaldi, Daniela Rambaldi; Rosanna Vetturini, artista e collaboratrice ArtGlobal; Giacomo Rosa, presidente Svimar, Antonio Caramia (autore dell’opera in copertina), consulente tecnico delle opere d’Arte; Gaetano Scicchitano, scrittore; Santiago Belacqua, artista; Aurora di Giuseppe, editore Pav Edizioni.



Modererà l’incontro il Dottor Paolo Di Giannantonio, giornalista RAI.



Durante la presentazione si svolgerà una premiazione che vedrà protagonisti: Daniela Rambaldi Presidente della Fondazione Carlo Rambaldi; Michi Grassi, artista; Michele Laurino, Sindaco di Sant’Angelo delle Fratte; Michele Affidato, orafo e scultore, Gaspare Maniscalco, violinista, liutaio e poeta e Marco Mingardi, vincitore del Talent “Tú Sí Que Vales” 2022.



Nutrito il parterre degli ospiti e delle istituzioni partecipanti: Dr. Emanuele Merlino, responsabile della Segreteria Tecnica del Ministro; Gerardo Mattia, collaboratore dell’Onorevole Aldo Mattia; Riccardo Mastrangeli, Sindaco di Frosinone; Fabio Tagliaferri, Assessore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Frosinone; Anselmo Pizzutelli, Consigliere del Comune di Frosinone; Carlo Picchi, Direttore Coldiretti Latina e Frosinone; l’Onorevole Rita Dalla Chiesa, l’Onorevole Paolo Pulciani, l’Onorevole Nicola Ottaviani, l’Onorevole Massimo Ruspandini, l’Onorevole Ilaria Fontana, l’Onorevole Beatriz Colombo, l’Onorevole Fabrizio Rossi, l’Onorevole Massimo Milani, l’Onorevole Dario Iaia, l’Onorevole Tommaso Foti, l’Onorevole Stefano Maria Benvenuti Gostoli, l’Onorevole Gianni Lapis, l’Onorevole Mauro Rotelli, l’Onorevole Rachele Silvestri, l’Onorevole Concetta Zurzolo, l’Onorevole Luciano Ciocchetti, il Dottor Alessandro Massari, Avvocato Fdi; Miha Daher, Ambasciatrice del Libano; Dott. Naser Al Belooshi, Ambasciatore del Bahrain, Fabio Barone, Presidente della Ferrari su territorio nazionale ed internazionale; Soleil Anastasia Sorge, modella, influencer e personaggio televisivo; Moira Rotondo, coordinatrice regionale di Azzurro Donna LAZIO; Fabio Nori, Canale 10; Lucilla La Puma, giornalista del Corriere della Sera e Marco Nardo, Fotoreporter.



Come la stessa Angiolina Marchese, curatrice del volume, dichiara: “Questa terza edizione rappresenta una puntuale catalogazione dei fermenti culturali e artistici che, nella nostra epoca, attraversano il panorama nazionale ed internazionale. L’idea dell’arte nella sua globalità ispira la presente opera, che con l’apporto delle arti visive e letterarie trasmette il senso del molteplice etico e spirituale, nonché intellettivo, permettendo di definire questo come un volume cosmico e itinerante sull’arricchimento che alla vita offre la bellezza.”



Angiolina Marchese, Presidente dell'Associazione Culturale Art Global; un’associazione di servizi che opera nell'ambito dell'arte e della cultura in genere. Grazie a una forte esperienza maturata negli anni nel campo artistico. L’Associazione, infatti, si è occupata di ideazione e organizzazione di mostre personali ed eventi, attraverso i suoi tanti partner e collaborazioni mirate a realizzare una sempre e più articolata valorizzazione e promozione artistico culturali creando eventi ad hoc anche in base alle disponibilità economiche e garantendo sempre risultati professionali.



Si avvale della collaborazione di noti critici d'arte tra i quali il Vittorio Sgarbi, infine si propone per una guida per l'artista accompagnandolo e sostenendolo nella creazione di un 'immagine artistico -professionale di alto valore.



Nel volume “Protagonisti del Tempo d’Arte III”, sono stati inseriti i seguenti artisti: Alba Nudo, Alessio Ierardi “Myselfs”, Angela Giovanna Germano, Angela De Franco, Angela Russo, Anna Maria Lopes, Antonio Balbi, Antonio Barbuto, Antonio Russo Galante, Aranka Szèkely, Arianna Lorenzin “Ary”, Carla Filippi “Nevèl”, Carla Pugliano, Cinzia Colantoni, Claudio Forlani, Concetta Russo, Corradino Corrado, Cristina Iaquinto, Cristina Magrelli, Doralucia Cioglia Brasil, Eden Dsg, Eleonora Sala, Emanuela Di Mare, Emma Bitri, Enio Di Stefano, Enzo Spina, Eugenia Loiero, Federica Virgili, Fernando D’ospina, Francesca Aloi, Francesco Mercadante, Francesco Naccari, Francisco Xicofran Fernandes, Franco Garuti, Franco Grisolano ”Fragrì”, Franco Perrone, Gaetano Scicchitano, Gaspare Maniscalco, Giuseppe Condello, Giuseppe Mariani, Giusy Pistritto “G.Alongi”, Gregorio Procopio, Immacolata Manno, Irene Felizardo, Jomay Tam, Josè Veiga Freire, Lorella Lauricella, Lorenzo Di Girolamo, Luciano Tigani, Luciano Villani, Luisa Barrano, Marcello La Neve, Marco Mingardi, Maria Brunaccini, Maria Giovanna Turudda, Mariagrazia Zanetti, Marianna Sirna, Martina Russo, Massimo Fraboni, Monia Micaletto, Ombretta Del Monte, Ottavio Pedditzi, Palma Maria Carlone, Paolo Cetraro, Paolo Ferroni, Paolo Graziani, Paolo Lelli, Pasquale Terracciano, Patrizia Almonti, Patrizia Lo Feudo, Pinella Imbesi, Pino Indrieri, Raisa Ambros, Roberto Gasbarri, Rocchina Marchese “Roky”, Rocco Regina, Rosanna Reàtegui, Rosanna Vetturini, Rosella Giorgetti, Rosetta Paparo ”Roxette Pa”, Rossana Chiappetta, Salvatore Migale, Santiago Belacqua, Sara Zanini, Sergio Bonafaccia, Sonia Rapallino, Stefano Sommariva, Teresa Antunes, Tony Morelli, Valeria Cataldi, Valerio Toninelli, Vincenzo Andracchio e Yong Sun Suh.



“Protagonisti del Tempo d’Arte III” sarà altresì presente alla manifestazione capitolina “Più Libri Più Liberi”, allo stand A67, venerdì 8 dicembre, alle ore 18.00.