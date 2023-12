"Prospero e la tempesta di Natale", Shakespeare per ragazzi all'Auditorium

Anche quest’anno per il Natale si rinnova la collaborazione tra Fondazione Musica per Roma e lo Shakespeare Globe Theatre per la realizzazione di tre spettacoli per ragazzi che andranno in scena dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: Prospero e la tempesta di Natale, Riccardino III e Nonna Lia(R) e le sue tre nipoti.

In particolare, Prospero e la tempesta di Natale andrà in scena il giorno di Natale, il 25 dicembre, alle 16. Lo spettacolo si ripeterà anche 27, 28 e 29 dicembre, 2, 3, 4 e 7 gennaio. Tutti gli orari sono presenti sul sito dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Prospero e la tempesta di Natale

Azione scenica in un atto di Pierluigi Palla. Il mago Prospero vive in un’isola deserta, insieme alla figlia Miranda, allo spiritello Ariel, e al suo servo, il selvatico Calibano. Alla notizia dell’imminente visita per il Natale, da parte del Re di Napoli Alonso, Prospero sotto l’attenta guida dello spiritello Ariel, decide di preparare una serie di numeri magici, che possano intrattenere piacevolmente il sovrano durante il suo soggiorno. In realtà le intenzioni del re sono tutt’altro che amichevoli e spensierate: vuole infatti rapire a Prospero l’amata figlia Miranda, per darla in sposa a suo figlio Ferdinando. Venuto a conoscenza del diabolico piano del re, Prospero prega lo spiritello Ariel di insegnargli a scatenare un uragano che possa far naufragare la nave su cui viaggiano Alonso e Ferdinando; ma al rifiuto dello spiritello, esponente della magia buona, Prospero decide di rivolgersi allo spirito della terribile strega Sicorace…