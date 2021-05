"Pronte a tutto" di Jessica Ferro al Teatro Ghione

Sabato 12 giugno alle ore 18 al Teatro Ghione va in scena lo spettacolo "Pronte a tutto" di Jessica Ferro. Regia Emilia Miscio, con Jessica Ferro, Dorinda Faustini, Violetta Rogai, Claudio Bianchini, Claudio Carnevali.

“Pronte a tutto” vede come protagoniste tre donne – amiche, mogli e madri - che cercano di ribaltare le loro mediocri vite e di ottenere una loro indipendenza. Il modo che troveranno per far fronte ai loro problemi economici non sarà per niente legale, si troveranno infatti in un giro d’affari sporco con una gang locale che riuscirà a risollevare le loro finanze, ma allo stesso tempo metterà in crisi le loro vite private.

Sono donne vere, genuine, forti, coraggiose, con i loro pregi e difetti, ma “pronte a tutto”, pur di aiutare i loro figli a vivere bene e dignitosamente; pronte addirittura a trasformarsi loro stesse in delle vere e proprie gangsters.

Ognuna di loro convive con dei grossi problemi da risolvere: tradimenti, separazioni e malattie dei figli. Attraverso un percorso di amore, amicizia e coraggio, le tre donne riusciranno a convivere pacificamente - e in parte a risolvere - le loro problematiche e ad unirsi sempre di più.

La scenografia semplice ed essenziale, rappresenta l’interno della casa di una delle protagoniste, ed ha la caratteristica di essere interamente realizzata in cartone riciclato.

Tutte le informazioni:

Sabato 12 giugno h 18

Teatro Ghione

Via delle Fornaci 37, Roma



PRONTE A TUTTO

di Jessica Ferro

Regia Emilia Miscio



con Jessica Ferro, Dorinda Faustini, Violetta Rogai, Claudio Bianchini, Claudio Carnevali



Partecipazione speciale voce fuori campo Edoardo Siravo

Musica Cristina Ferro

Scene Eventi di cartone e 99.nine

Info e prenotazioni 393 2812983

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...