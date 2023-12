Prometeo, Ettore, Antigone, Amleto tutti insieme in scena al Teatro Narzio di Subiaco

Giosuè Cianconi, Pascal Di Felice, Prisca Giuliani, Erika Martelli, Riccardo Pellegrini, Enrico Valori, Lorenzo Valori, Simone Valori in “Principi in Catene”, scritto da Alice Di Renzo e Federica Vicino con la regia di quest’ultima porta in scena le storie di Prometeo, Ettore, Antigone, Amleto, Cordelia, Sigismondo, la Maschera di ferro, tutti principi e principesse irrimediabilmente incatenati alla soro sorte. In scena coraggiosamente tutti attori under 30 a sottolineare il principio (sacrosanto) dell’assoluta attualità della cultura classica e il convincimento che il teatro “non è un paese per vecchi”.



In scena presso il Teatro Narzio di Subiaco il 20 Gennaio 2024 alle ore 21.00