Proiezione "Mia" con l'attrice Greta Gasbarri a Casale Alba 2

Casale open aiur 2024 presenta la proiezione di "Mia" con Greta Gasbarri



Venerdì 28 giugno 2024



dalle 20.30 - cena sociale

dalle 21.30 - Proiezione del film "Mia" su maxischermo all'aperto

a seguire - Dibattito con l'attrice protagonista Greta Gasbarri



Mia, film diretto da Ivano de Matteo, racconta la storia di un'adolescente alle prese con un amore malato. Sergio è un padre premuroso che non si dà pace nel non vederla felice e, sopraffatto dalla disperazione, medita vendetta.



CASALE OPEN AIR 2024

Inizia la stagione del casale all'aperto, ogni venerdì nella splendida cornice del Parco Regionale Urbano di Aguzzano!

Cinema su maxischermo con ospiti, stand-up comedy, musica dal vivo, cucina popolare e birra artigianale!

TUTTO RIGOROSAMENTE FREE ENTRY!





Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all'angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311. La metro più vicina è Rebibbia, linea B