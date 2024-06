Proiezione "Io Capitano" con Mamadou Kouassi e Andrea Tagliaferri

Venerdì 14 giugno 2024

dalle 20 - cena sociale

dalle 21 - presentazione del film "Io Capitano" con i due sceneggiatori Mamadou Kouassi e Andrea Tagliaferri

a seguire - Proiezione del film su maxischermo all'aperto



Io Capitano, film diretto da Matteo Garrone, racconta la storia di due giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio per raggiungere l'Europa.

La loro diventa un'odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e ipocrisia.

Matteo Garrone racconta il dramma dell’emigrazione africana verso il continente europeo. Il regista ha sviluppato il progetto di cui è anche produttore a partire da alcune storie vere, tra cui quella di Mamadou Kouassi, per poi scrivere la sceneggiatura insieme ad Andrea Tagliaferri, Massimo Gaudioso e Massimo Ceccherini.





Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all'angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311. La metro più vicina è Rebibbia, linea B