Proiezione del film “Cafarnao” di Nadine Labaki al cineforum Seraphicum

Domenica 11 febbraio 2024 alle ore 16.30, il cineforum Seraphicum propone la proiezione del film “Cafarnao” di Nadine Labaki cui seguirà un confronto tra il pubblico e la regista, che per l'occasione si collegherà da Beirut.

Il film racconta di Zain, ragazzo libanese di 12 anni, che dopo essere fuggito a genitori incapaci delle cure più basilari verso i figli, aver commesso un crimine violento ed essere stato condannato a cinque anni di prigione, fa causa alla famiglia per avergli dato la vita. Una parabola che servirà da punto di partenza per parlare di infanzia tradita e non dimenticare i tanti piccoli “Cristi” abbandonati del mondo di oggi, come ha chiesto Papa Francesco con il suo messaggio in occasione del Venerdì Santo del 2023.



Fratello Cinema è una rassegna di cinema, cultura e spiritualità organizzata dai frati francescani del Cineforum Seraphicum e dalla Fondazione Pontificia Fratelli Tutti, con il patrocinio di Roma Lazio Film Commission, la collaborazione del Movimento Laudato Si’ e della Lucky Red distribuzione.



Tutti gli eventi si svolgono presso l’Auditorium Seraphicum in Via del Serafico, 1 – 00142 Roma e hanno inizio alle ore 17.



L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) ma è possibile prenotare il proprio posto per un singolo film o per tutto il percorso via e-mail.



Info e prenotazioni all’indirizzo cineforum@seraphicum.org.