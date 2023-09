Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, mercoledì 20 settembre, Progressivamente Free Festival, dedicato a Giampiero Rubei con la direzione artistica di Guido Bellachioma, alle ore 21,30, La Grazia Obliqua a seguire alle ore 22:30, Opus Avantra + Tony Esposito + Lino Vairetti (Osanna) + Jenny Sorrenti (Saint Just) + Stefano Vicarelli (La Batteria, Fonderia).

La Grazia Obliqua

Negli ultimi due anni il gruppo romano ha ottenuto molte soddisfazioni artistiche, prima pubblicando l’EP “Oltre”, poi l’album Canzoni d'amore e morte e altri eventi accidentali, un viaggio attraverso quattro stazioni dell’Anima, “oltre” i confini di ciò che resta della notte, in attesa dell’alba. Questo lavoro sancisce la definitiva nascita di un nuovo genere musicale coniato dalla band stessa e denominato “Art-Wave” che contiene tutte le espressioni artistiche che hanno caratterizzato e caratterizzano il suono de La Grazia Obliqua fino ad oggi.

L’album vede le collaborazioni di artisti come Dan ‘Chewy’ Mongrain (Voivod), Andrea Chimenti, Kota (Christian Death) e Cristiano Santini (Disciplinatha / Dish-Is-Nein). Il gruppo presenterà a Progressivamente il suo nuovo corso, decisamente più legato a soluzioni vicine alla musica classica contaminata.OPUS AVANTRA & Friends. Nella musica degli Opus Avantra coesiste il rispetto di regole quasi matematiche e la passione senza freni, che esplode anche quando la pressione sonora è ai minimi termini. Una sorta di progetto alchemico per trovare la sintesi, apparentemente impossibile, tra generi e correnti musicali... ieri come oggi, visto che la band non ha perso la voglia di incrociare le note in modo non convenzionale.

Gli Opus Avantra nascono dall’unione delle idee di Donella Del Monaco, Alfredo Tisocco, Giorgio Bisotto e Renato Marengo. Nel giugno 1974 la piccola Trident Records di Maurizio Salvadori pubblica OPUS AVANTRA, conosciuto anche come INTROSPEZIONE. La maggior parte dei gruppi cresciuti negli anni 70 partivano dal rock per andare alla ricerca della musica “colta”… gli Opus Avantra hanno fatto il percorso inverso, miscelando la voce (lirica e d’avanguardia) con strumenti acustici ed elettronici, archi e percussioni, sintetizzatori e chitarre classiche, fiati, Fender Rhodes e organo Hammond.

Oggi la band, ancora attiva e guidata dalla cantante Donella Del Monaco e dal pianista Alfredo Tisocco, presenta BOX COLLECTION/OPUS 48, uno splendido cofanetto con tutti i suoi dischi, aiutata da musicisti e amici che li hanno impreziositi (Tony Esposito appare sin dal primo album).