Festività natalizie alla Casa del Cinema

Dal 15 dicembre al 7 gennaio, in occasione delle festività natalizie, la Casa del Cinema ospiterà un ampio programma di proiezioni dedicato a tutte le tipologie di pubblico. Tre le rassegne in arrivo: dal 15 al 17 dicembre, nell’ambito di “Città in scena – Festival della rigenerazione urbana”, si terrà un ciclo di sette proiezioni alla scoperta dell’immaginario cinematografico urbano; dal 17 al 27 dicembre, avrà luogo l’ultima parte di “Carta Bianca” a Martin Scorsese, con una nuova selezione di opere scelte direttamente dal grande regista; dal 24 dicembre al 7 gennaio, il pubblico potrà assistere a una serie di undici capolavori “invernali” con la rassegna “Winter Tales”.

CITTÀ IN SCENA – FESTIVAL DELLA RIGENERAZIONE URBANA

15 – 17 dicembre | Sala Fellini | Ingresso: 5 euro

Nell’ambito di “Città in Scena – Festival della rigenerazione urbana”, in programma dal 13 al 17 dicembre promosso da Fondazione Musica per Roma, ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione Mecenate 90 e CIDAC – Associazione delle Città d’Arte e Cultura, la Casa del Cinema ospiterà un ciclo di sette film per ripercorrere alcune tappe fondamentali dell’immaginario cinematografico urbano: un lungo viaggio, dal 15 al 17 dicembre, che partirà da New York (con 25th Hour di Spike Lee) per arrivare fino a Palermo (Tano da morire di Roberta Torre) coinvolgendo Venezia (Welcome Venice di Andrea Segre), Roma (Estate romana di Matteo Garrone), Barcellona (Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen), Napoli (Nostalgia di Mario Martone) e Tokyo (Lost in Translation di Sofia Coppola).

Venerdì 15 dicembre | Sala Fellini ore 18

- 25TH HOUR (LA 25ª ORA) di Spike Lee, Stati Uniti, 2002, 135’

Venerdì 15 dicembre | Sala Fellini ore 20:30

- WELCOME VENICE di Andrea Segre, Italia, 2021, 100’

Sabato 16 dicembre | Sala Fellini ore 16

- ESTATE ROMANA di Matteo Garrone, Italia, 2000, 87’

Sabato 16 dicembre | Sala Fellini ore 18 | Ingresso gratuito

- VICKY CRISTINA BARCELONA di Woody Allen, Spagna, Stati Uniti, 2008, 96’

Sabato 16 dicembre | Sala Fellini ore 20:30

- NOSTALGIA di Mario Martone, Italia, 2022, 117’

Domenica 17 dicembre | Sala Fellini ore 16

- LOST IN TRANSLATION (LOST IN TRANSLATION – L’AMORE TRADOTTO) di Sofia Coppola, Stati Uniti, Giappone, 2003, 104’

Domenica 17 dicembre | Sala Fellini ore 18

- TANO DA MORIRE di Roberta Torre, Italia, 1997, 80’

CARTA BIANCA A MARTIN SCORSESE

17 – 27 dicembre | Sala Cinecittà, Sala Fellini | Ingresso: 5 euro

La Casa del Cinema e la Cineteca di Bologna presenteranno, dal 17 al 27 dicembre (con repliche fino al 30), l’ultima parte di “Carta Bianca” a Martin Scorsese, un nuovo programma di pellicole scelte direttamente dal grande cineasta. La formula è quella già proposta, i film saranno presentati a coppie: a un titolo da lui scelto all’interno della sua straordinaria filmografia, Scorsese abbinerà un’opera che è stata fonte di ispirazione per il suo lavoro.

Domenica 17 dicembre | Sala Fellini ore 20:30

- POPIÓ? I DIAMENT (CENERE E DIAMANTI) di Andrzej Wajda, Polonia, 1958, 103’

Lunedì 18 dicembre | Sala Cinecittà ore 20:30 | Ingresso gratuito

- THE DEPARTED (THE DEPARTED – IL BENE E IL MALE) di Martin Scorsese Stati Uniti, Hong Kong, 2006, 151’

Martedì 19 dicembre | Sala Cinecittà ore 20:30

- GUNS DON’T ARGUE (L’IMPERO DEL CRIMINE) di Richard C. Kahn, Bill Karn Stati Uniti, 1957, 92’

Mercoledì 20 dicembre | Sala Cinecittà ore 20:30

- BOXCAR BERTHA (AMERICA 1929: STERMINATELI SENZA PIETÀ) di Martin Scorsese, Stati Uniti, 1972, 88’

Giovedì 21 dicembre | Sala Cinecittà ore 20:30

DAO MA ZEI (LADRO DI CAVALLI) di Tian Zhuangzhuang, Cina, 1986, 88’

Venerdì 22 dicembre | Sala Cinecittà ore 20:30

KUNDUN di Martin Scorsese, Stati Uniti, 1997, 135’

Sabato 23 dicembre | Sala Cinecittà ore 18

ON THE WATERFRONT (FRONTE DEL PORTO) di Elia Kazan, Stati Uniti, 1954, 108’

Sabato 23 dicembre | Sala Cinecittà ore 20:30

- RAGING BULL (TORO SCATENATO) di Martin Scorsese, Stati Uniti, 1980, 129’

Martedì 26 dicembre | Sala Cinecittà ore 20:30

- THE WILD BUNCH (IL MUCCHIO SELVAGGIO) di Sam Peckinpah, Stati Uniti, 1969, 145’

Mercoledì 27 dicembre | Sala Cinecittà ore 20:30

- CASINÒ di Martin Scorsese, Stati Uniti, 1995, 178’

WINTER TALES

24 dicembre – 7 gennaio | Sala Cinecittà | Ingresso: 5 euro

Dal 24 dicembre al 7 gennaio, si svolgerà la rassegna “Winter Tales”, una serie di undici capolavori “invernali” firmati, tra gli altri, da autori come Frank Capra, Billy Wilder, Stanley Kubrick, Tim Burton, Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino, per trascorrere le festività in compagnia della Casa del Cinema.

Domenica 24 dicembre | Sala Cinecittà ore 16

- TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS) di Tim Burton, Stati Uniti, 1993, 79’

Domenica 31 dicembre | Sala Cinecittà ore 16

- IT’S A WONDERFUL LIFE (LA VITA È MERAVIGLIOSA) di Frank Capra, Stati Uniti, 1946, 130’

Lunedì 1° gennaio | Sala Cinecittà ore 17 | Ingresso gratuito

- THE HATEFUL EIGHT di Quentin Tarantino, Stati Uniti, 2015, 167’

Martedì 2 gennaio | Sala Cinecittà ore 20:30

- THE HOLIDAY (L’AMORE NON VA IN VACANZA) di Nancy Meyers, Stati Uniti, 2006, 138’

Mercoledì 3 gennaio | Sala Cinecittà ore 20:30

- PHANTOM THREAD (IL FILO NASCOSTO) di Paul Thomas Anderson, Stati Uniti, 2017, 130’

Giovedì 4 gennaio | Sala Cinecittà ore 20:30

- CAROL di Todd Haynes, Regno Unito, Stati Uniti, 2016, 118’

Venerdì 5 gennaio | Sala Cinecittà ore 20:30

- THE REVENANT (REVENANT – REDIVIVO) di Alejandro González Iñárritu, Stati Uniti, 2015, 156’

Sabato 6 gennaio | Sala Cinecittà ore 18

- TURIST (FORZA MAGGIORE) di Ruben Östlund, Francia, Danimarca, Germania, 2014, 118’

Sabato 6 gennaio | Sala Cinecittà ore 20:30

- THE APARTMENT (L’APPARTAMENTO) di Billy Wilder, Stati Uniti, 1960, 105’

Domenica 7 gennaio | Sala Cinecittà ore 18

- THE SHINING (SHINING) di Stanley Kubrick, Stati Uniti, Regno Unito, 1980, 119’

Domenica 7 gennaio | Sala Cinecittà ore 20:30

- FARGO di Joel Coen, Ethan Coen, Regno Unito, Stati Uniti, 1996, 98’

COME PARTECIPARE

I biglietti per le proiezioni a pagamento in programma alla Casa del Cinema si possono acquistare online attraverso i siti www.casadelcinema.it e www.boxol.it/casadelcinema e presso la biglietteria in Largo Marcello Mastroianni 1. La biglietteria/infopoint sarà aperta con i seguenti orari: dal lunedì al sabato ore 12 – 21 | domenica ore 10 – 21 (24 dicembre ore 11.30 – 16.30 | 25 dicembre ore 15 – 19 | 31 dicembre ore 11.30 – 16.30).

Prezzo dei biglietti: 5 euro. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli, le eccezioni saranno comunicate.

Attività gratuite Casa del Cinema

L’accesso alle proiezioni e alle attività gratuite previste presso la Casa del Cinema, aperte al pubblico, è consentito previo ritiro del coupon (a partire da 30 minuti prima dell’inizio dell’evento a cui si intende assistere) e fino a esaurimento posti disponibili.