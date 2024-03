Progetto Kappa live al Charleston Club

L’evento prodotto da Radio Kaos Italy e Il Muretto è realizzato grazie al contributo di Nuovo Imaie “Nuovi progetti discografici dal vivo 2023”. Presso il Charleston Club, situato nel cuore dello storico quartiere di San Lorenzo, venerdì 29 marzo si terrà il primo appuntamento del format inedito “Progetto Kappa”. Una serata in cui la musica live si fonde ad una produzione audiovisiva di alta qualità, l’evento sarà infatti ripreso full live, registrato e successivamente pubblicato sui canali social come full performance. Prima del live potremmo conoscere meglio gli artisti che si esibiranno grazie ad un’intervista esclusiva che andrà in diretta radiofonica sulle piattaforme di Radio Kaos Italy alle ore 21:30.



Il primo ospite di “Progetto Kappa” è Antonio Mazzariello, in arte solo Mazzariello, cantautore e musicista campano, classe 2001. Nel 2020 pubblica i primi brani, “Rumori” e “Atmosfera”, ponendo le basi per affermarsi tra i cantautori più promettenti nel panorama nazionale. Successivamente alla pubblicazione dei singoli “Chissà” e “Vertigini” con Futura Dischi, nell’estate del 2022 intraprende il suo primo tour in apertura di artisti come: Ariete, Madame, Mobrici, Psicologi e bnkr44. Nel 2023 pubblica il suo primo EP “Ufficio oggetti smarriti” con il quale tocca live diverse città italiane e apre le date di Tananai e Lucio Corsi. Ha recentemente pubblicato il singolo “Blindati”, racconto di un ragazzo e della sua critica alla realtà di provincia la quale ha poco da offrire se non la noia.



“Progetto Kappa” rappresenta un’occasione per stare a stretto contatto con la performance dell’artista, conoscere da vicino il lavoro delle produzioni audiovisive e il settore radiofonico.