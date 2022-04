"Prosit – nuove drammaturgie per un nuovo teatro", progetti finalisti della prima edizione del concorso

Il 30 aprile alle ore 20.00 presso l'Altrove Teatro Studio di Roma, verranno presentati i progetti dei quattro finalisti della prima edizione del concorso PROSIT – Nuove drammaturgie per un nuovo teatro, ideato e organizzato dall’Altrove Teatro Studio. I corti avranno una durata compresa tra i 10 e i 15 minuti.

L’Altrove Teatro Studio ha deciso di dedicare un nuovo concorso di drammaturgia al genere della prosa. I destinatari di questo concorso sono tutte le compagnie emergenti del teatro italiano che vogliono confrontarsi con questo genere.



Fin dalla sua fondazione, l’Altrove Teatro Studio si è affermato come luogo dedicato alle nuove drammaturgie contemporanee e, in special modo, al teatro di prosa. Mai come nell’attuale contesto storico, volto principalmente alla valorizzazione delle forme di sperimentazione teatrale come la performance, ci sembra necessario dare uno spazio altrettanto adeguato al teatro di parola. La prosa, senza dimenticare la grande tradizione, non può rimanere relegata nell’ambito di un teatro spesso ingiustamente tacciato di essere superato o addirittura obsoleto rispetto alle nuove esigenze di rappresentazione della realtà.



Il circuito dei teatri nazionali da una parte e quello del teatro commerciale dall’altra, hanno impedito alle generazioni di autori nuovi di imporsi all’attenzione del pubblico. Queste giovani realtà possono opporre una controffensiva di grande vivacità creativa a questo stato di necrosi, contribuendo direttamente alla rinascita di un teatro che sia di cultura popolare.



Il Premio di drammaturgia “PROSIT!” nasce proprio come contenitore ideale per le numerose compagnie del panorama teatrale romano, e non solo, che siano in grado di produrre un teatro di parola che sia attuale. Con questo si intendono delle tematiche fortemente radicate nel presente, sviluppate attraverso dinamiche di messa in scena semplici e scarne, atte a valorizzare prima di tutto il testo e il livello artistico di professionisti validi, capaci e meritevoli di essere i nuovi protagonisti del teatro contemporaneo.



Durante la serata verranno effettuate le votazioni che decreteranno i vincitori di due premi.

Il Premio della Giuria, decretato dalla direzione artistica dell’Altrove Teatro Studio, consisterà in 5 giorni di preallestimento sul palcoscenico in cui la compagnia vincitrice potrà ultimare gli ultimi dettagli prima di portare in scena il suo spettacolo in forma compiuta che debutterà con una replica nella stagione 2022/2023 dell’Altrove Teatro Studio.

Il Premio del Pubblico, attribuito tramite una scheda di valutazione che verrà consegnata all’ingresso a tutti gli spettatori, consiste in 5 giorni di residenza presso le sale prova dell’Altrove Teatro Studio per poter consentire al progetto che avrà riscosso il maggior successo popolare di continuare comunque il suo percorso di sviluppo.

Il vincitore del premio della giuria può essere dichiarato vincitore anche del premio del pubblico, qualora il verdetto delle due giurie sia unanime.

I progetti finalisti sono:

- "Da qui non è mai uscito nessuno" di Alessia Cristofanilli

- "Odio Baglioni" di Marco Di Iulio

- "La seconda scelta" di Giada Scalzo

- “Fuori gioco- La lotta di Arpad” di Andrea Vellotti



Il costo del biglietto per poter partecipare alla serata è di 3 euro a cui si aggiungono 2 euro di tessera associativa. Per informazioni o prenotazioni si può contattare il 3518700413 o ipensieridellaltrove@gmail.com