Professione Magicomio a Villa Massimo

“Professione magicomio” di Francesco Scimemi e Francesco Frattarelli in programma giovedì 22 luglio alle 21 al Teatro di Villa Massimo (via di Villa Massimo 10).



“Professione magicomio” è uno spettacolo di magia folle, divertente pieno di risate, stupore e suspense. E’ l’unione di due mondi diversi della magia: l’arte della magia comica di Francesco Sciememi, artista eclettico che da oltre 30 anni gira l’Italia con il suo ‘Magicomio’ e Francesco Frattarelli, prestigiatore e illusionista, protagonista dello spettacolo ‘Professione mago’. ‘Professione magicomio’ è uno spettacolo che mette in scena, e per certi versi dissacra, tutte le sfaccettature della magia: grandi illusioni, mentalismo, magia generale, esibizioni di estremo pathos fino a dei numeri in cui si ride a crepapelle.

Un’ora e trenta minuti in cui lo spettatore dimentica dov’è, travolto dall’affascinante quanto avvincente mondo dell’illusione, in cui l’unica domanda che gli resta alla fine è: “davvero può accadere tutto ciò?”

Lo spettacolo si inserisce nella rassegna teatrale “Teatro 7 a Villa Massimo”, diretta e organizzata da Michele La Ginestra e che prevede spettacoli da giugno e per tutta l’estate. Botteghino 06.442.36.382 (lun-sab dalle 14.30 alle 20); teatro@teatro7.it



Francesco Scimemi è nel mondo dello spettacolo da circa quarant’anni. Ha al suo attivo più di cento produzioni televisive (tra Rai, Mediaset e tv locali) e il suo spettacolo di magia comica “Magicomio” ha superato le 3000 repliche. Nel 2020 pubblica la sua biografia “Magicomio”. Nel 2020/2021 è in tour, in qualità di attore, con lo spettacolo “Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore” con Ugo Pagliai e Paola Gassman.

Francesco Frattarelli, prestigiatore illusionista, da circa 10 anni gira l’Italia con lo spettacolo “Professione mago”. Ha avuto partecipazione tv (RaiUno: I soliti sospetti e ospite più volte nel programma ‘Vieni da me’ oltre che Italia’Got Talent nel 2019) e replicato il suo spettacolo in più di 100 teatri off in Italia. Per anni è stato assistente di scena del mago Silvan.

