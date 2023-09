Prisca (si) racconta, concerto-spettacolo

Prisca torna in scena con uno spettacolo di musica e parole. Sabato 23 settembre, ore 21, presso il teatro “Il Cantiere” di Roma, l’artista torna a calcare il palcoscenico con un unico evento nel quale la sua musica si fonde con i suoi testi teatrali e poetici per uno spettacolo in cui Prisca racconta e si racconta in una dimensione intima ma anche partecipativa.



Musicista di provenienza classica Prisca ha sempre mantenuto un legame con il repertorio di musica leggera e cantautorale fino ad arrivare alla composizione del suo personale repertorio che spazia tra vari generi. Il suo rapporto appassionato col pianoforte l’ha portata a comporre brani solo pianistici, in alternanza a quelli cantautorali muniti di testo. Una musica che sfiora il minimalismo e si arricchisce di colori e sonorità provenienti dal repertorio della formazione classica.



Prisca, inoltre, è attiva nel mondo del teatro dal 2007 non solo come musicista e compositrice (ha scritto le musiche di scena di diversi spettacoli) ma anche come attrice, aiuto-regista e autrice.



Insieme al disco “Spiragli, uno squarcio di luce” pubblica nel 2020 il suo primo libro dal titolo “Pensieri sulla vita, l’arte, la musica e l’amore” edito da Albatros il Filo. Entrambi questi lavori costituiscono il cuore pulsante intorno al quale è costruito l'intero spettacolo.