"Principessa Piccola & Mostro Gigante" al Teatro Verde

Principessa Piccola & Mostro Gigante è lo spettacolo in scena, sabato 4 e domenica 5 marzo, al Teatro Verde di Roma. Uno spettacolo di Andrea Calabretta, con la regia di Emanuela La Torre.

Lo spettacolo

Come può una principessa piccola piccola di un popolo di esseri ancora più piccoli fronteggiare la minaccia di un nemico enorme che vuole distruggere tutto? Questo è quello che accade in questa grande favola. Il cattivissimo re di mondizia costruisce un mostro gigante e lo manda a distruggere il piccolo popolo del prato, dove regna principessa Piccola, che sarà pure piccola, ma tosta e combattiva. Che fare? Scappare o restare e battersi? Piccola comincia una grande avventura alla ricerca del grande saggio, l’unico che può aiutarla, dove verrà messo a dura prova il suo coraggio e la sua intelligenza.

Ma dove anche incontrerà una serie di personaggi incredibili: scarabei stercorari, ragni che dirigono il traffico, marmotte spericolate, ciclopi e altri buffi personaggi, ma soprattutto i bambini presenti in sala che saranno decisivi nel togliere la principessa dai guai. Alla fine impareremo che se “tanti piccoli” si mettono insieme possono diventare fortissimi, che grande o piccolo sono concetti relativi e che non tutto è come sembra (come dice il grande saggio: la saggezza non dipende dall’altezza). Uno spettacolo che alterna suspance a risate, canzoni a suggestioni, per ridere e riflettere, con un grande finale a sorpresa

tecnica: teatro d’attore – pupazzi

Età consigliata: 3 – 10 anni