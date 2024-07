Angolo Cottura e Blocco 13 danno il via alle iscrizioni per il Primo torneo di Calcio (anti)balilla che si terrà il 15 e il 17 luglio dalle ore 18:30 presso Blocco13, in via Girolamo Benzoni, 13 – Roma.

Il torneo, nato da un’idea di Iginio De Luca e curato da Nicoletta Provenzano, coinvolgerà in un agone accaldante e rumorosissimo coppie di artisti più curatori, che affronteranno il gioco da tavolo senza bisogno del calzino, manovrando gli undici omini di moplen evitando di rullare, perché si decreti la vittoria in due su tre.

Riconquistando la vita quotidiana nei ricordi di bar, spiagge, oratori, piccoli ritrovi e strizzando l’occhio al mondo del cinema e della letteratura, nelle due giornate a Blocco 13 il biliardino unirà il panorama artistico, romano e non, in un’azione libera, improduttiva, collettiva, coesistente e inseparabile dalla cultura come tutti i giochi, che scriverà storie di colpi di polsi, balzi di rimando e roteamenti di stecche, partendo dal sorteggio dei contendenti e dalle sfide del primo giorno, arrivando alle eliminatorie e proclamazioni di trionfo nell’ultima giornata.



Regole di partecipazione e chiarimenti:



- Il torneo è totalmente gratuito;

- Si giocherà in coppia, 2 contro 2 (artista + curatore vs artista + curatore);

- I partecipanti si iscriveranno come coppia artista + curatore già formata;

- È obbligatorio un dresscode, declinato in camicia hawaiana o pareo;

- Gli sfidanti saranno sorteggiati e il caso regnerà sovrano;

- Giudici incontrastati del torneo saranno Carlo Alberto Bucci, Iginio De Luca e Nicoletta Provenzano.



Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 10 luglio

Per prenotarsi scrivere a: iginiodeluca@gmail.com ; nicoprovenzano86@gmail.com