Il primo raduno dei fan dei Maneskin a Roma

Sabato 28 maggio, nel parco divertimenti di Cinecittà World, si terrà il primo, attesissimo, raduno dei fan dei Maneskin.

Appuntamento alle ore 16 al Teatro 1 del parco del cinema e della tv, in zona Castel Romano. I più stravaganti e addicted anche nel look, avranno la possibilità di essere invitati sul palco per raccontare la storia della loro passione per la band romana.

Tra gli invitati anche i responsabili della fanpage FB Maneskin Official Fan Club, l'autrice del libro "MÅNESKIN Rock Italiano 2.0" che verrà intervistata in esclusiva.

Ospite la band tributo dei Maneskin

Ospiti speciali anche i Moonskin, la band romana tributo dei Måneskin che tanto sta facendo parlare di sé diventando virali sul web, intervistati da numerosissime testate giornalistiche e ospiti su RAI1. Con il loro tributo live, per la durata di 30 minuti, il gruppo regalerà ai fan un momento di unione per cantare tutti insieme i più grandi successi della band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

In foto i Moonskin