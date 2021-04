Primo maggio bucolico: il picnic di Pastificio San Lorenzo in un giardino incantato

Una fuga dalla città, nella città. Per il primo maggio la crew del Pastificio San Lorenzo si trasferisce in un giardino incantato per una giornata bucolica all’insegna di cucina, vino naturale, cocktail e musica.

Un giardino di oltre 2000 mq immerso nel parco dell’Appia Antica dove ordinare un picnic box per 2 persone (su prenotazione), una selezione di vini naturali, un aperitivo con i cocktail firmati Federico Tomasselli, il tutto accompagnato dalla voce magica di Tahnee Rodriguez.

La formula picnic il cui contenuto è da definire ha il costo di 30 euro per due persone. Sono inoltre disponibili tavoli e sedute, ma nulla vieta di portare il proprio telo per un vero e proprio picnic in giardino.

L'evento si svolgerà dalle 12 alle 22 presso Oltre il Giardino, in via dei Metelli 16 (accesso da via Cecilia Metella)

La prenotazione è obbligatoria al numero whatsapp: 351 9061327