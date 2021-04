Primo maggio contadino al Parco Romano Biodistretto

Sabato primo maggio al Parco Romano Biodistretto ad Ariccia si brinda ad un nuovo inizio.

Una giornata di festa tra le querce secolari, immersi nella natura, con lo street food contadino e i gustosi piatti degli agrichef da assaporare all'aperto in totale sicurezza sanitaria. Ad essere celebrati, il Cibo Sano e il lavoro della Terra.



Un grande Beer Garden con le birre artigianali indipendenti selezionate da Fustock Birreria, nel più grande spazio comunitario immerso nel verde, nel cuore dei Castelli Romani ad Ariccia. Gustosa agri-cucina con i prodotti del Mercato Contadino di filiera corta dei Mercati Contadini a Km zero. Tanti tavoli distanziati e all’aperto.



Artigianato delle 3 “R” riciclo, riuso, riduci.



Attività per bambini – dalle ore 11 alle ore 12 Laboratorio movimento creativo per bambini e bambine con Paola Stella e Monica D’Alonzo (contributo libero)

E’ vietato introdurre in questo spazio sacro bottiglie e plastiche delle multinazionali, né è possibile, per ragioni igienico-sanitarie, introdurre cibo che non sia preparato al mercato dai nostri chef contadini.



Di mattina si svolge inoltre il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani di Ariccia dalle 08.30 alle 14.00.



Ogni sabato e domenica di maggio riprendono, inoltre, dalle ore 12 alle ore 16 i pranzi open-air al Parco Romano Biodistretto, ad Ariccia.

