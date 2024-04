Primo maggio al Bosco di Paliano

Il 1 maggio si festeggia al Bosco di Paliano. Una giornata di relax, natura, giochi, sano divertimento e buon cibo a mezz'ora da Roma.

Si potrà trascorrere una giornata all’ombra dei 30 ettari di querce, con tanti spazi dedicati e a tema, attività e stimoli, ideale per tutta la famiglia.

Cosa fare al Bosco di Paliano

Sentieri per passeggiare

Noleggio bici per chi non le ha portate

Area barbecue

Area giochi per bambini

Rete volley e canestro

Campetto di calcio

Area relax e amache

Mini camping per giocare

Biblioteca

Dama gigante

Percorso didattico

Le favole di Esopo

Area cani (non recintata)

L'ingresso al parco ha un costo di:

- adulti 5€

- ridotti 3€ (under 12 e over 70).

Gratuito fino a 3 anni, per donne in gravidanza e i disabili.

E' possibile svolgere anche altre attività a pagamento:

Con il falconiere, ogni sabato e domenica e festivi, mattina e pomeriggio, una dimostrazione spiegherà il mondo dei rapaci.

Con arcieri esperti, potrai tirare le tue prime frecce, scoprendo la storia e le tecniche di questa antica disciplina, tutte le domenica e festivi.

Con l’istruttore di equitazione, potrai finalmente salire in sella e fare una passeggiata nel Bosco solo le domeniche e festivi.

Mangiare nel Bosco di Paliano

Per mangiare nel Bosco di Paliano ci sono 3 opzioni:

Prenotare un posto al Punto Ristoro, dove troverai sempre proposte della tradizione con prodotto km zero, di aziende locali del territorio

Fare pic nic, prenotando la propria postazione BBQ

Portare il picnic da casa sistemandosi nel posto che preferisci, ovunque nel Bosco.

A a chi porta da casa, si ricorda di riportare sempre tutti i rifiuti a casa.

Per i camper c’è un parcheggio come area sosta, senza servizi, ma gratuita per i visitatori del Bosco.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 3701533848. www.ilboscodipaliano.it