A Roma il primo Festival Internazionale dell’Economia di Genere (FIDEGOltre), dal titolo “Cultura, lavoro, diritti. Dialogo sulla parità”, 16-17-18 aprile 2024, a Villa Altieri (Viale Manzoni, 47) dalle 9.30 alle 19.00.

Il Festival si propone di promuovere la consapevolezza e l’empowerment femminile, affrontando le disuguaglianze di genere nell’economia e mira a fornire alle donne gli strumenti necessari per raggiungere la parità economica, superare la dipendenza finanziaria e contrastare ogni forma di violenza. Tre giornate di confronto e riflessione tra istituzioni, associazioni, enti, accademici ed esperti sia a livello nazionale sia internazionale che durante panel, workshop, interviste condivideranno opinioni, conoscenze e storie di best practice.

Nelle sale di Villa Altieri si susseguiranno anche proiezioni di filmati, letture, testimonianze, incontri dedicati ai libri e appuntamenti con lo sport. Per Oltre l’alfabetizzazione finanziaria è indispensabile per conquistare l’uguaglianza di genere e combattere la violenza. Le donne sono spesso esposte a situazioni di discriminazione o abuso economico. Il gender gap economico-finanziario è connesso a minori conoscenze finanziarie da parte delle donne rispetto agli uomini, a una mentalità patriarcale ancora fortemente diffusa in Europa e nel resto del mondo e a prassi secondo cui vengono accettati come normali alcuni comportamenti che, in realtà, sono espressione di sopraffazione economica.

Questi fattori o la loro combinazione portano la donna a delegare la gestione economico-finanziaria familiare con la conseguenza che vengono messe a grave rischio la sua indipendenza e la sua libertà di scelta. L’alfabetizzazione finanziaria è essenziale per consentire alle donne di amministrare le proprie finanze, accedere a servizi e prodotti finanziari appropriati, avviare attività imprenditoriali. L’autonomia decisionale in questo ambito previene il rischio del muro invisibile della violenza economica spesso preludio di altre forme di violenza multiple e interconnesse. Ancora oggi nella sfera professionale le donne mediamente guadagnano meno degli uomini e più difficilmente le troviamo in posizioni apicali. Il divario è attribuito a varie ragioni incluse la discriminazione sistemica e le barriere culturali e legislative che limitano l’avanzamento delle donne nelle carriere. Il Festival Internazionale dell’Economia di Genere di Oltre vuole contribuire a realizzare una società più equa e inclusiva che garantisca pari opportunità in tutti i settori attraverso l’alfabetizzazione economico-finanziaria, promuovendo l'empowerment femminile e diffondendo una cultura che riconosca il ruolo e le competenze delle donne, incentivando l’educazione di genere anche in famiglia e a scuola.

Direttrice Esecutiva del Festival la giornalista Rosa Polito. Il Festival si aprirà martedì 16 aprile alle ore 9.30 con il videomessaggio della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e con i saluti istituzionali del Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. Seguirà la relazione di apertura di Elisabetta Migliorelli, Presidente dell’associazione Oltre. Si entrerà nel vivo del Festival con il panel “Educazione finanziaria contro le diseguaglianze di genere” al quale parteciperanno Gabriella Alemanno, Commissaria Consob, Paola Ansuini, Direttore della Comunicazione Dipartimento Tutela ed Educazione Finanziaria della Banca d’Italia, Claudia Cattani, Presidente BNL BNP Paribas, Martina Rogato, Co-Chair Women7 (G7). Modererà Janina Benedetta Landau, Responsabile sede romana Class CNBC. Valentina Santarpia, giornalista del Corriere della Sera, intervisterà poi Paola Frassinetti, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, sull’educazione finanziaria a scuola. Nel corso della mattinata sarà possibile prendere parte ad alcuni workshop: il primo su “Alfabetizzazione finanziaria: conto corrente, risparmio, investimenti” a cura di Leopoldo Gasbarro, Direttore Responsabile Wall Street Italia, il secondo verterà, invece, su “Il microcredito in aiuto alle donne nel mondo”, nel quale si confronteranno sull’argomento Oria Gargano, Presidente Cooperativa BeFree, Paola Maceroni, Responsabile Area Programmi Estero ActionAid Italia, Rosaria Mustari, Componente del Cda Ente Nazionale per il Microcredito. Modererà Carlo Ciavoni, Caporedattore Mondo Solidale la Repubblica. Parlerà di sovraindebitamento Achiropita Curti, Avvocato e Legal Advisor Procedure di sovraindebitamento. Il pubblico potrà anche assistere alla proiezione di filmati di Rai Documentari su “Le donne che hanno fatto la storia”.

Nel pomeriggio un videomessaggio del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aprirà il panel “Fermare le violenze: dalla cultura del rispetto agli strumenti di difesa” nel quale interverranno: Martina Semenzato, Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Valerio de Gioia, Consigliere della Corte d’Appello di Roma ed Esperto di violenza di genere e Codice rosso, Leonardo Mendolicchio, Psichiatra Istituto Auxologico Italiano, Pamela Franconieri, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato. Modererà Eleonora Daniele, Giornalista e Conduttrice Rai. Seguirà il panel “Violenza economica: silenziosa e subdola. Come riconoscerla” con la Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, con Gian Ettore Gassani, Presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Anna Maria Giannini, Delegata alle Politiche per le Pari opportunità Sapienza Università di Roma, Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica di Tivoli, Valentina Panna, Responsabile Progetti con il Terzo settore Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 (W20) 2021, già Direttrice Istat. Modererà Rosa Polito, Giornalista e Direttrice Esecutiva FIDEGOltre. Nello stesso pomeriggio il workshop “Agenda ONU 2030: obiettivo parità di genere” a cura di N’Zaou Moyen Ngnia-Ngama, Head of delegation Congo United Nations Commission on the Status of Women CSW68. In un’altra sala il palinsesto si arricchirà di uno spazio intitolato “Storie di rinascita”: dopo la videotestimonianza di Stefania Lo Gatto, autrice di “Mi sentirai ruggire”, a colloquio con Diana Lorena Camerini, autrice de “La voce segreta del mare”. Letture dell’attrice Nadia Perciabosco. Interverrà Lisa Marra, Direttrice editoriale Linea Edizioni. Ci sarà anche la presentazione della Rivista del Progetto Lei-Università Ca’ Foscari Venezia, con Arianna Cattarin, Responsabile editoriale del Magazine e Direttrice del Career Service.

Il secondo giorno, mercoledì 17 aprile, il Festival prenderà il via al mattino con i saluti istituzionali di Elena Grech, Vicedirettrice della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con l’intervista a Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, su “Occupazione delle donne e Pil”, a cura di Virginia Lozito, Caposervizio Tg1. Emiliana De Blasio, Advisor Diversity & Inclusion Luiss Guido Carli, Wadzanai Garwe, Economista con incarichi internazionali, Azzurra Rinaldi, Direttrice School of Gender Economics Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Paul Vanderbroeck, Executive Coach and Gender Balance Consultant discuteranno di “Empowerment femminile e giovanile: le nuove sfide in Italia e all’estero”. Modererà Sara Verta, Giornalista Rai. Traduzione dall’inglese a cura di Roberta Lucidi. “Lavoro, famiglia e natalità” è il tema al centro sia dell’intervista alla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, a cura di Francesca Nocerino, Giornalista e Segretario Oltre, sia del panel con Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Famiglia, Politiche Giovanili e Servizio Civile Regione Lazio, Elvira Marasco, Presidente Associazione Women20, Paola Profeta, Prorettrice per la Diversità, Inclusione e Sostenibilità Università Bocconi, Alessandro Rosina, Ordinario di Demografia e Statistica sociale Università Cattolica di Milano. Modererà Mariarita Grieco, Vicedirettrice Tg1.

Nel pomeriggio, dopo una pausa, i lavori riprenderanno con alcuni panel: il primo dal titolo “Gender gap in Italia e nel mondo: corsa contro il tempo per colmarlo” che avrà in apertura la dichiarazione di Taghi Rahmani, marito del Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi (traduzione a cura di Rayhane Tabrizi, Presidente Associazione Maanà). Il dibattito è con Gabrielle Kluck, Ombudsman, Mediator and Executive Coach, Laura Mazza, Segretario Parlamento del Mediterraneo e Presidente Federformazione, Maurizio Mosca, Esperto di politiche di genere, Past EIGE Gender Expert, Ilaria Sisto, Gender and Development Officer FAO. ModereràAnnamaria Esposito,Vicecaporedattore Esteri Rai News 24. La traduzione dall’inglese verrà curata da Roberta Lucidi. Un secondo panel si occuperà di linguaggio e violenza con gli interventi di Massimo Arcangeli, Linguista e Sociologo della comunicazione, Paola Di Nicola Travaglini, Consigliera della Corte Suprema di Cassazione, Tatjana Dordevic, Consigliera delegata Associazione della Stampa Estera Milano, Elisa Giomi, Commissaria AgCom, Marcella Lucidi, Avvocata. Modererà Gabriella Lepre, Conduttrice Giornale Radio Rai. A seguire “Donne e Stem tra stereotipi da superare ed esempi di eccellenza. Le nuove professioni”. Dialogheranno sul tema Luca Baione, Generale di brigata, Responsabile del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare e Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, Alessandra Cravetto, Founder GenerazioneStem, Darya Majidi, CEO Daxo Group e Presidente Donne 4.0, Barbara Martini, Delegata del Rettore alle Pari Opportunità e all’Inclusione Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Arianna Voto, Giornalista Rai Per la Sostenibilità ESG e Responsabile del progetto No Women No Panel. Modererà Giorgio Pacifici, Vicecaporedattore della redazione Scienze del Tg2. L’ultimo panel di questa giornata sarà quello dal titolo “Parità di genere: il ruolo delle aziende pubbliche e private” con Incoronata Boccia, Vicedirettrice Tg1, Andrea Catizone, Avvocato e Legal Advisor su sostenibilità sociale, Valentina Picca Bianchi, Presidente Gruppo Donne Imprenditrici Fipe Confcommercio e Presidente, Comitato Impresa Donna Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Katia Petrini, Capo delegazione italiana W20. Modererà Virginia Gullotta, CEO Pezzilli & Company. Non mancheranno nella seconda giornata i workshop: “Guida alla certificazione della parità di genere” a cura di Michele Zema, Direttore CSQA Certificazioni, e “Alfabetizzazione finanziaria: conto corrente, risparmio, investimenti” con Lorenzo de’ Rossi, Avvocato esperto di diritto finanziario. Negli incontri dedicati ai libri, Stefania Zane, Inviata del Tg2, intervisterà Tatjana Dordevic, autrice de “Il Pioniere”; con Francesco Ferracin, autore de “La leonessa”, sarà presente anche Lisa Marra, Direttrice editoriale Linea Edizioni; l’autrice di “Iskra?Un’epica di pace nella guerra russo-ucraina”, Gloria Vocaturo, sarà intervistata da Anna Mazzone, Vicecaporedattore Tg2.

Giovedì 18 aprile, il Festival si aprirà con il panel “Donne, sport ed emancipazione economica”, nel quale si confronteranno sull’argomento Francesca Buttara, Founder Dowell, Shiva Dustdar, Director, Head of EIB Institute, Carolina Morace, Uefa Pro Licence Coach e Avvocato, Manuela Nicolosi, Arbitro internazionale di calcio, Stefano Pappa, Agente Fifa. Modererà Maria Leitner, Caporedattore centrale Tg2 Motori.

Nel secondo panel della giornata si parlerà di storie di best practice: a confronto con le nuove generazioni. Interverranno: Mauro Atturo, CEO Problem Solving, Emanuela Bacchilega, Presidente Confartigianato Ravenna, Maria Stella Giorlandino, Imprenditrice e Presidente Fondazione Artemisia ETS, Ludovica Guspini, Influencer, Gianmarco Morrone, CEO Ypsilon Studio, Andrea Schiroso, CEO T3 Group, Lucia Viscio, CEO Viscio Trading. Modererà Elisabetta Migliorelli, Vicedirettore Tg2. Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Isabella Rauti, risponderà, nel corso di un’intervista dal titolo “Empowerment femminile: quale futuro”, alle domande di Marco Lollobrigida, Vicedirettore Rai Sport, che modererà a seguire il panel “Parità di genere, il tema è bipartisan” con la senatrice Tilde Minasi, le deputate Elena Bonetti ed Elisabetta Lancellotta, Stefania Zambelli, Europarlamentare, Eleonora Mattia, Consigliera Regione Lazio, Cristina Michetelli, Consigliera Delegata Bilancio e Patrimonio Città metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, Consigliera Roma Capitale. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, sarà la volta del panel “Insieme con Oltre: progetti, proposte e prospettive” con Francesca Mesiti, Avvocato e Vice Presidente Oltre, Maria Grazia Cucinotta, Attrice e Presidente Vite Senza Paura, Donatella Gimigliano, Ideatrice e organizzatrice Women for Women against Violence e del Premio Camomilla Award, Antonella Minieri, Avvocato e Presidente MIDA Academy, Sila Mochi, Cofondatrice Inclusione Donna, Alfonso Morrone, Presidente ADICOSP, Daniele Natalizia, Presidente Mede@, Paola Radaelli, Presidente Unione Nazionale Vittime, Luisa Garribba Rizzitelli, Presidente Assist Associazione Nazionale Atlete, Kristin Engvig, Founder and CEO WIN (Womens’ International Networking). Modererà Francesca Nocerino.

Nella terza giornata del Festival verranno proiettati i videomessaggi del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Nelle diverse sale il pubblico potrà assistere ad altri workshop: “L’importanza della scelta” con Arturo Mariani, Life Coach, e “Violenza economica: se la conosci la eviti” con Valeria Santoro, Giornalista Milano Finanza Newswires. E anche alle proiezioni su “Le donne che hanno fatto la storia”. Or “Consapevolezza e difesa personale” è il titolo dell’appuntamento con Shi Yan Hui, Monaco Guerriero Shaolin di 34esima generazione, che si soffermerà sull’importanza di essere in equilibrio, in uno stato di consapevolezza, oltre a dare una dimostrazione delle tecniche di Kung fu utili per la difesa personale.

Lo spazio dedicato ai libri sarà con Tessa Rosenfeld e il suo “Anime slave”. Prima della consegna del Premio Oltre con la motivazione “Il coraggio di esporsi, denunciare e rinascere”, il pubblico potrà ascoltare la testimonianza di Giovanna Zizzo che dialogherà con Francesco Migliaccio, attore e voce di Demoni Urbani, il quale leggerà alcuni passi tratti dal podcast di Demoni Urbani “L’ultimo di casa. Il coraggio di Giovanna Zizzo”. Interverrà anche lo sceneggiatore e autore di questo episodio e di molti altri del podcast Giuseppe Paternò Raddusa. Giovanna Zizzo, vittima di una vendetta del marito, che ha portato all’omicidio della loro figlia, Laura Russo, è una donna che ha raggiunto l’emancipazione lavorativa rispetto al compagno, una condizione che l’uomo non ha mai accettato. Dopo la morte della piccola Laura, affettuosamente chiamata “Lauretta”, Giovanna Zizzo ha iniziato a raccontare la sua storia nelle scuole, alle istituzioni, in numerosi contesti pubblici. Sarà presente all’evento il Camper del progetto “Questo non è amore” della Polizia di Stato, campagna permanente della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e prevenire i femminicidi. Intermezzi musicali a cura della violinista Sabrina Floccari. La manifestazione vanta anche il patrocinio di Linea Edizioni, LEI-Leadership, Energia, Imprenditorialità, ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), Associazione Consorzio Umanitas, Assist (Associazione Nazionale Atlete), Federformazione (Federazione Italiana degli Enti di Formazione), Inclusione Donna, Mede@, MIDA Academy, Unione Nazionale Vittime, Vite senza paura, Women For Women Against Violence.

La manifestazione è realizzata dall’associazione Oltre con il Patrocinio del Ministero della Cultura, di Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Stato Maggiore della Difesa, Polizia di Stato,Rai per la Sostenibilità ESG, Università Ca’ Foscari Venezia. FIDEGOltre aderisce alla campagna Rai “No Women No Panel. Senza donne non se ne parla” in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Media partner dell’evento Rainews.it.