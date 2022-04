Primavera di bellezza sul Sentiero degli Acquedotti e all'Eremo del Lago di Nemi

Domenica 10 aprile, dalle 9 alle 13, l'associazione Sentieri Selvaggi Trekking organizza un'escursione nel ventre del vulcano laziale e nel cuore del lago di Nemi, tra mito, natura, paesaggio, leggenda e bellezza.

Si percorrerà l'Antico Sentiero degli Acquedotti, immersi nella natura più selvaggia, tra splendide fioriture primaverili e terrazze di roccia mozzafiato, grotte e cascatelle, per poi arrivare agli incantevoli Giardini di Nemi e scendere fino al misterioso Eremo di San Michele, attraverso il nuovo sentiero attrezzato, fino a lambire le dolci sponde del lago, in luoghi incantevoli e selvaggi, che hanno ispirato poeti, scrittori, pittori e musicisti di tutto il mondo.

Una giornata di benessere e convivialità, respirando la potenza dei luoghi, entrando in armonia con la meraviglia degli stessi e i loro millenari segreti.

Tutte le informazioni sull'escursione

Percorso ad anello, facile, per tutti. Lunghezza: circa 9 km.

Tempo di percorrenza (lento, comodo, con soste): circa 4 ore.

Partenza alle ore 9:00 in punto dal belvedere di Piazza Paolo Mocchetti (alla fine di Via della Madonnina) a Genzano

I partecipanti, nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19, hanno l'obbligo di procedere in fila indiana con distanziamento di almeno 2 metri tra ciascun partecipante, nonché con l'uso di mascherina nell'eventuale e momentanea contingenza in cui tale distanziamento non sia possibile.

Quota di partecipazione: 10 euro a persona.

Equipaggiamento richiesto: scarpe comode e antiscivolo, torcia elettrica, vivande e bevande al sacco

Info e prenotazioni: 3662516585 - 3407727369 - 3665757760

Foto dalla pagina Facebook di Sentieri Selvaggi