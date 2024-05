Pride Croisette, Patty Pravo al villaggio del Roma Pride

Dal 1 al 15 giugno, nello scenario delle Terme di Caracalla, si svolgerà la Pride Croisette, il villaggio del Roma Pride nel cuore della Capitale. Con la direzione artistica di Daniele Palano saranno 15 giorni di spettacoli, intrattenimento, proiezioni, presentazioni di libri e talk show su temi di stretta attualità.

Tutti i giorni dalle 18 alle 2 (con ingresso libero) area giochi, divertimento, 3 bar e una zona riservata al food.

A dare il via alla manifestazione (ore 21:30), accanto a Mario Colamarino, Portavoce del Roma Pride, ci saranno il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Patty Pravo, icona della musica italiana dallo stile inconfondibile.

“Non potevo non accettare l’invito in occasione dei 30 anni del Pride – ha dichiarato la cantante - Sono felice, con il taglio del nastro, di dare inizio a questi 15 giorni di festa, di spettacoli e riflessioni. Soprattutto in questo momento abbiamo il dovere di mandare un messaggio per abbattere ogni tipo di discriminazione e pregiudizio. Da sempre coltivo quella libertà di pensiero che purtroppo fatichiamo ancora a conquistare. Amiamoci!!”.

A seguire (ore 23:00) TU 6 PAZZAH! – disco night con Serena Brancale.